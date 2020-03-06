Агент СБУ раскрыл подробности ликвидации "Гиви": причастна известная блондинка

К ликвидации Михаила Толстых ("Гиви") причастна девушка-агент СБУ – известная блондинка, поделился Олег Сугерей / Скриншот

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины, боец 8-го полка спецназа, агент Службы безопасности Украины Олег Сугерей утверждает, что к уничтожению командира банды Сомали самопровозглашенной "ДНР" Михаила Толстых (прозвище "Гиви") причастна девушка-агент нашей спецслужбы.

Девушка – известная блондинка – заложила взрывчатку, рассказал Сугерей в интервью Цензор.нет.

Военный поделился, что "Гиви" боялся куда-то выйти после уничтожения главаря банды Спарта псевдореспублики Арсена Павлова ("Моторола").

"Дело еще не закрыто, поэтому и не описано публично. Еще идет следствие ФСБ. Как бы я не уклонялся, они мне объясняют: "Твоя задача – обеспечить прикрытие девушке", с которой я ездил…", – рассказал собеседник.

По его словам, после уничтожения "Моторолы" главарь Сомали боялся куда-то выйти. Сугерей добавил, что к "Гиви" на работу проникла "известная блондинка" и заложила взрывчатку, которая позже сработала.

"…"Гиви" любил женщин и ему их привозили. Затем туда проникла девушка – наш агент. Известная блондинка. Я подробностей не знаю, но как-то заложила взрывчатку и утром, когда "Гиви" пришел на работу, это устройство сработало", – поделился Сугерей.

Напомним, Михаил Толстых был ликвидирован 8 февраля 2017 в подконтрольном боевикам "ДНР" Донецке в результате взрыва на базе банды Сомали. Арсен Павлов уничтожен в результате взрыва, который прогремел в этом же городе 16 октября 2016-го в подъезде жилого дома.