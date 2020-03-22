Осторожно, вирус: в Минздраве уточнили группы риска

В Минздраве назвали группы риска среди больных коронавирусом / УНИАН

Из-за угрозы распространения ужасного китайского коронавируса по территории нашей страны, в Минздраве уточнили информацию о группах риска, которые рискуют получить осложнения во время болезни.

Как заявил на брифинге 22 марта заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, к группе риска заразиться коронавирусом относятся:

люди, которые болеют диабетом;

граждане, у которых есть хронические заболевания органов дыхания, в первую очередь - легких

также люди, которые страдают гипертонической болезнью.

Ляшко кроме этого подчеркнул, что необходимо уменьшить мобильность людей, страдающих этими заболеваниями, и тех, кто находится в очагах инфекции.

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"По данным недавно опубликованной статистике в Италии, в группе риска находятся люди старше 60 лет. Среди них наибольшая летальность. Именно они тяжелее всего переносят коронавирусную болезнь, особенно если преклонный возраст осложняется еще и наличием хронических заболеваний. В первую очередь это диабет, после этого другие хронические заболевания органов дыхания, в первую очередь легких. Также гипертоническая болезнь, как показывает практика, часто приводит к тому, что у человека возникают осложнения, которые могут быть несовместимы с жизнью", – отметил главный санврач.

Как ранее писал Главред, в субботу, 21 марта, в Киеве были подтверждены 6 новых случаев заболевания Covid-19, рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Также напомним, учение из Колумбийского университета провели детальные исследования способов передачи опасного китайского вируса, во время которых удалось выяснить интересную информацию о "бессимптомных" носителях. По информации ученых, такая скрытая передача вируса может привести к тому, что эпидемия COVID-19 затянется надолго, вспышки будут возникать стихийно в разных уголках земли.