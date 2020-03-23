В Раде не могут договорится о введении ЧП в Украине: в Минздраве сказали свое слово

Верховная Рада / Фото: УНИАН

Согласительный совет депутатских фракций и групп Верховной Рады состоялся в понедельник, 23 марта, в онлайн-режиме. Одним из вопросов, которые обсуждались, было введение чрезвычайного положения в Украине.

Большинство фракций выступило против режима ЧП в стране.

Кроме того, в ходе Совета нардепы обсудили два новых законопроекта по противодействию коронавирусу - по борьбе со спекулянтами и завышенными ценами (3253) и о проведении пленарных заседаний Рады онлайн (3250).

В свою очередь, министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов поддержать введение чрезвычайного положения в Украине в связи с распространением коронавируса Covid-19.

"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на наличие инфекции.

Как ранее сообщал Главред, по состоянию на 22:50 воскресенья, 22 марта, в Украине подтверждены 73 случая заражения COVID-19. За сутки было обнаружено 26 новых случаев, 20 из которых - в Киеве.