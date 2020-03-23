На Прикарпатье умерла женщина с симптомами COVID-19

В Ивано-Франковской области уже второй случай смерти в области человека, у которого подозревали коронавирус.
В Ивано-Франковской областной инфекционной больнице умерла женщина, у которой подозревали наличие коронавируса, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
По его словам, женщине было 65 лет, ее госпитализировали в больницу с симптомами, похожими на COVID-19.
"Сегодня, к сожалению, 65-летняя женщина с подозрением умерла в областной инфекционной больнице - она из села Чукаловка. Пока она с подозрением, соответствующие тесты переданы в Киев и, соответственно, будем иметь возможность получить необходимую информацию завтра", - сообщил Марцинкив на своей странице в Фейсбуке.
Он также отметил, что это уже второй случай смерти в области человека, у которого подозревали коронавирус.
В то же время в комментариях граждане возмутились, что мэр сеет панику.
"Якщо з підозрою, то для чого голосити дурні репліки спочатку точно уточніть відчого померла, а потім говоріть, для чого людей в паніку заводити, мозги є чи просто так, щоб показувати що ніби щось робите чи гроші відмиваєте. Закрийте всі магазини і нехай люди ліпше з голоду помруть ніж від вашої зарази", - высказался Игорь Павлов.
Читайте такжеКого коронавирус "убивает" в Италии и чем болели жертвы уханьской заразы – устрашающие данныеНапомним, по состоянию на 22:50 воскресенья, 22 марта, в Украине подтверждены 73 случая заражения COVID-19. За сутки было обнаружено 26 новых случаев, 20 из которых - в Киеве.
Как сообщил Центр общественного здоровья, случаи заражения коронавирусом обнаружены:
Днепропетровская область - 2;
Донецкая область - 1;
Житомирская область - 2 (1 летальный);
Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;
Киев - 29, из них 20 в течение суток;
Киевская область - 5, (1 в течение суток);
Львовская область - 2, из них один в течение этих суток;
Тернопольская область - 1;
Черновицкая область - 25 (1 летальный);
Черкасская - 1 подтвержден в течение последних суток.