На Прикарпатье умерла женщина с симптомами COVID-19

На Прикарпатье умерла женщина с симптомами коронавируса / Фото: REUTERS

В Ивано-Франковской областной инфекционной больнице умерла женщина, у которой подозревали наличие коронавируса, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, женщине было 65 лет, ее госпитализировали в больницу с симптомами, похожими на COVID-19.

"Сегодня, к сожалению, 65-летняя женщина с подозрением умерла в областной инфекционной больнице - она из села Чукаловка. Пока она с подозрением, соответствующие тесты переданы в Киев и, соответственно, будем иметь возможность получить необходимую информацию завтра", - сообщил Марцинкив на своей странице в Фейсбуке.

Он также отметил, что это уже второй случай смерти в области человека, у которого подозревали коронавирус.

В то же время в комментариях граждане возмутились, что мэр сеет панику.

"Якщо з підозрою, то для чого голосити дурні репліки спочатку точно уточніть відчого померла, а потім говоріть, для чого людей в паніку заводити, мозги є чи просто так, щоб показувати що ніби щось робите чи гроші відмиваєте. Закрийте всі магазини і нехай люди ліпше з голоду помруть ніж від вашої зарази", - высказался Игорь Павлов.

Читайте такжеКого коронавирус "убивает" в Италии и чем болели жертвы уханьской заразы – устрашающие данныеНапомним, по состоянию на 22:50 воскресенья, 22 марта, в Украине подтверждены 73 случая заражения COVID-19. За сутки было обнаружено 26 новых случаев, 20 из которых - в Киеве.

Как сообщил Центр общественного здоровья, случаи заражения коронавирусом обнаружены:

Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;

Киев - 29, из них 20 в течение суток;

Киевская область - 5, (1 в течение суток);

Львовская область - 2, из них один в течение этих суток;

Тернопольская область - 1;

Черновицкая область - 25 (1 летальный);

Черкасская - 1 подтвержден в течение последних суток.