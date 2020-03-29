"Плохие анализы": стала известна причина смерти социолога Бекешкиной

Названа причина смерти Ирины Бекешкиной / УНИАН

Неделю назад украинскую общественность шокировала новость о том, что скоропостижно скончалась известная социолог, директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина.

О смерти Бекешкиной сообщили ее коллеги.

Оказалось, что Ирина Бекешкина скончалась спустя всего 10 дней после того, как ей поставили ужасный диагноз - онкология.

По словам коллеги Бекешкиной, она до последнего даже не предполагала, что скоро ее не станет.

"Как так получилось, что Ира умерла? За 10 дней до смерти она пришла, как всегда, активная, позитивная в кабинет к главврачу и говорит: "У меня ничего не болит, но у меня плохие анализы". Хорошо, говорит врач, давайте мы Вас госпитализируем и сделаем качественную диагностику. И делают. И диагностика показывает 4 стадию онкозаболевания. Онко повсюду: голова, позвоночник, желудок. И стремительный исход", – рассказала Ирина Филипчук на своей странице в Фейсбуке.

Также коллега Бекешкиной вспоминает, что она очень сильно ждала операции, которую откладывали из-за плохих показателей.

"Вливали донорскую кровь. Было какое-то улучшение и снова плохой анализ. А потом была уже боль. И кололи обезболивающее. Но Ира еще смотрела почту, читала Facebook. Когда интервал между уколами стал небольшой, она "ушла". Она спала и не реагировала ни на что. А потом ушла навсегда... И Слава Богу, что она не поняла, что умирает, что она не пережила ужаса смерти. Очень больно..." – написала Филипчук.

Коллега Бекешкиной уточнила, что социолог ни с кем не прощалась.

"Понимала ли она, что умирает? Нет, нет, нет... Она не прощалась ни разу, ни разу не говорила: "Слушай, а вдруг я умру, то...", – добавила коллега Бекешкиной.

Добавим, что в комментариях под сообщением Филипчук пишут, что Бекешкина была удивительной.

"Справді була незбагненною, жавжди жила за своїми внутрішніми законами. В ній була якась дивна довіра до світу, яка буває лише у дітей, що виросли в любові. І від цієї довіри - сила і незламність. Вічна пам"ять!", - пишет Любовь Бевзенко.

Напомним, ранее сообщалось, в Киеве на Байковом кладбище 24 марта простились с директором Фонда Демократические инициативы, известным социологом Ириной Бекешкиной.

Как сообщает в сюжете ТСН, умершую кремировали.

В последний путь социолога провели родные, близкие и коллеги. Всего собралось около 50 человек. Из-за эпидемии коронавируса погребение намеренно не делали массовым и доступным для всех желающих проститься.