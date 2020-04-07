В разных кроссовках: Усик пошутил на зарядке для школьников на карантине

Усик решил разнообразить онлайн-уроки шутками / Reuters

Известный украинский боксер, чемпион мира Александр Усик принял участие в зарядке, которую предлагают делать школьникам между уроками онлайн-школы на карантине.

Видео опубликовало в YouTube Министретсво образования и науки Украины, по инициативе которого ведуться ежедневные уроки и физкультминутки.

Провела зарядку хореограф Новопечерской школы Анна Домнич. Компанию ей составила, помимо Усика, украинская гимнастка Наталья Годунко.

Для школьников организаторы предложили традиционную разминку, упражнения на растяжку и прыжки. Комплекс выполняли под композицию украинской певицы Светланы Тарабаровой.

Боксер решил поднять настроение школьникам на карантине и привлечь внимание к онлайн-школе и зарядке, поэтому пришел в разных красовках и забавном спортивном костюме. Упражнения у него получались слегка неуклюжими, что придавало ролику особый позитив.

Как ранее сообщалось, урок-онлайн по математике за 5 класс уже вызвал вопросы к его качеству. Преподаватель допустила ошибку в элементарной формуле вычитания.

Как сообщал Главред, благодаря проекту Всеукраинская школа онлайн детей ждет стандартная пятидневка. Уроки для учеников всех классов будут стартовать в 10:00 утра по будням – с понедельника по пятницу. Онлайн уроки для каждого класса будут транслировать разные каналы. В частности, онлайн уроки для 5 класса будут показывать 112 Украина и Плюс-Плюс. Также онлайн уроки будет транслировать Министерство образования Украины на своем канале в ютубе.