"Развезли по гостиницам": всплыли скандальные детали эвакуации украинцев из ОАЭ

Из ОАЭ доставили гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19 / Facebook В.Криклия

В аэропорт Борисполь самолетом из Объединенных Арабских Эмиратов прибыли 113 граждан Украины, которые не смогли вылететь из ОАЭ ранее.

"По поручению главы государства Владимира Зеленского Служба безопасности Украины в сотрудничестве с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и дипломатами обеих стран обеспечила возвращение на родину 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь из ОАЭ. Самолет приземлился в международном аэропорту "Борисполь" 10 апреля", - сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, самолет доставил также первую партию гуманитарной помощи для украинских медиков для борьбы с COVID-19.

Речь идет о средствах индивидуальной защиты: 15 тыс. медицинских халатов, 20 тыс. защитных масок, 500 тыс. перчаток, 30 тыс.пар защитной обуви, 15 тыс. комбинезонов и 6 тыс. литров дезинфицирующего средства. Гуманитарный груз получен без привлечения средств государственного бюджета Украины. Все средства защиты будут непосредственно переданы отечественным больницам и медикам.

Читайте такжеШантаж и ультиматум: эвакуированный украинец рассказал о "бунте" в КазацкомПо данным источника в Офисе президента Телеграм-канала Pavlovsky News, эвакуированных из ОАЭ украинцев "развезли по гостиницам по тихому".

"Пассажиров отправили на обсервацию. Все согласились добровольно и без лишнего шума", - подчеркивается в сообщении.

Как рассказала одна из пассажирок самолета, которую поместили на обсервацию, перед отправлением людей долго держали в автобусах. Поэтому она опасается, что если у кого-то был коронавирус, то именно там он бы мог распространиться. При этом одной женщине уже стало плохо - ей вызвали скорую.

Она также пожаловалась на условия в обсервации и рассказала о холоде в комнате, отсутствии возможности ее покидать.

"Цена за 2 недели за двухместный номер - 2996 грн. Питание людям обошлось в 4850 грн, при этом оно ужасное. Воды вообще нет, только Моршинская 0,5 в стекле за 40 грн", - добавила женщина.

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Напомним, ранее украинцы, прибывшие на двух лайнерах из Дохи (Катара) в аэропорт Борисполь, отказались их покидать и отправляться на принудительную обсервацию. Некоторые украинцы объявили голодовку в связи с тем, что им не нравятся условия проживания и коммуникация властей.