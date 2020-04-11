Зачистки в "ДНР": соратников Захарченко бросили на подвал

Александра Захарченко уничтожили в "ДНР" / Reuters

В террористической "ДНР" прокатилась волна арестов. Задержаны боевики, близкие к ликвидированному бывшему главарю псевдореспублики Александру Захарченко.

Как сообщают в соцсетях, среди задержанных - бывшая "начальник гру днр" А.Филиппова.

"В "днр" — волна арестов. В числе арестованных – А. Филиппова, бывший "начальник гру днр" (рулила некоторое время после "Хмурого" по назначению Захарченко). Почти все арестованные – тоже из бывших "хмуровцев". По моим данным, инкриминируемые им особо тяжкие преступления имели место быть и не были связаны непосредственно с боевыми действиями", — пишут в соцсетях.

Обратим внимание, что в комментариях к сообщению пользователи добавили, что среди арестованных также боевики с кличками "Тайфун", "Рог", "Сапер", "Касой", "Клим", "Шева", "Саена", "Салима".

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Как известно, Александр Захарченко был смертельно ранен в захваченном Донецке 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе Сепар. Захарченко умер в больнице. Новым главарем "ДНР" стал Денис Пушилин.