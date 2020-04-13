В ЦИК поведали, может ли карантин сорвать проведение местных выборов

В ЦИК сообщили, при каких условиях придется отменять местные выборы.
На октябрь нынешнего года в Украине назначены местные выборы.
В пресс-службе ЦИК назвали две причины, которые могут сорвать проведение избирательного процесса:
- введение военного положения
- введение чрезвычайного положения
Как заявил в интервью изданию Левый берег заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, есть также риск того, что люди могут бояться участвовать в любом избирательном процессе в условиях карантина.
"Если не будет принято решение о назначении выборов или они не будут назначены на более поздний срок, то да, формально это будет нарушением", - подытожил Диденко.
Но в случае введения ЧП или внесения изменений в Конституцию о переносе выборов, - это не будет считаться нарушением.
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"Карантин не является юридическим препятствием для проведения выборов. Кстати, карантинные мероприятия начались во время приближения к завершению избирательного процесса в 179 избирательном округе в Харьковской области, где проходили промежуточные выборы народного депутата 15 марта", - напомнил Диденко.
Как ранее писал Главред, кандидат в нардепы по 179 избирательному округу в Харьковской области Татьяна Егорова-Луценко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и ЦИК с просьбой перенести выборы в связи с общенациональным карантином в Украине и пандемией коронавируса в мире.