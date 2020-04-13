В ЦИК поведали, может ли карантин сорвать проведение местных выборов

ЦИК назвали причины отмены местных выборов, намеченных на октябрь / УНИАН

На октябрь нынешнего года в Украине назначены местные выборы.

В пресс-службе ЦИК назвали две причины, которые могут сорвать проведение избирательного процесса:

введение военного положения

введение чрезвычайного положения

Как заявил в интервью изданию Левый берег заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, есть также риск того, что люди могут бояться участвовать в любом избирательном процессе в условиях карантина.

"Если не будет принято решение о назначении выборов или они не будут назначены на более поздний срок, то да, формально это будет нарушением", - подытожил Диденко.

Но в случае введения ЧП или внесения изменений в Конституцию о переносе выборов, - это не будет считаться нарушением.

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"Карантин не является юридическим препятствием для проведения выборов. Кстати, карантинные мероприятия начались во время приближения к завершению избирательного процесса в 179 избирательном округе в Харьковской области, где проходили промежуточные выборы народного депутата 15 марта", - напомнил Диденко.

Как ранее писал Главред, кандидат в нардепы по 179 избирательному округу в Харьковской области Татьяна Егорова-Луценко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и ЦИК с просьбой перенести выборы в связи с общенациональным карантином в Украине и пандемией коронавируса в мире.