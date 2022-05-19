21-летний оккупант на суде попросил прощения у женщины за убийство ее мужа: она ответила

21-летний оккупант на суде попросил прощения у женщины за убийство ее мужа / скриншот

21-летний российский военный Вадим Шишимарин, который убил гражданского в Сумской области, на суде попросил прощения у жены погибшего.

Во время слушаний он заявил, что не хотел стрелять, однако из-за угроз старшего по званию все-таки выпустил автоматную очередь в беззащитного мужчину, пишут "Ґрати".

"Я понимаю, что вы не сможете меня простить. Но я прошу прощения... Прапорщик Кафуров приказал стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он нас сдаст", - заявил Шишимарин.

Екатерина Шелипова в комментарии СМИ назвала смерть мужа "бессмысленной", поскольку тот просто проходил мимо и не представлял никакой угрозы.

"Я знаю, что он военнослужащий, и он выполняет приказы, но почему он не стрелял в землю или в воздух?.. Он должен гнить в тюрьме и провести остаток своих дней, думая о том, что он сделал", – подчеркнула жена погибшего.

Несколько раз выстрелил и попал в голову 62-летнему украинцу

Перед тем, как совершить преступление, бригаду 21-летнего сержанта Вадима Шишимарина разбили ВСУ. Отступая, они украли машину, на которой доехали до села в Сумской области.

Читайте такжеНе отдал технику в "колхоз": орки отомстили украинскому фермеру, расстреляв его дом из БТРПо пути они увидели гражданского Александра Шелипова, который вел по обочине дороги велосипед и разговаривал по телефону. Сержант приказал Шишимарину убить мирного жителя, чтобы тот не сообщил о них украинским военным. Преступник несколько раз выстрелил и попал в голову 62-летнему украинцу.

Ранее на Херсонщине российские оккупанты безжалостно из "Градов" обстреляли колонну автомобилей с мирными людьми. В результате обстрела по меньшей мере три человека погибли, многие ранены.

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