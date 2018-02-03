Начался чат с медиа-менеджером и экспертом Национальной музыкальной премии YUNA Денисом Путинцевым

5 февраля, в 09.30, на сайте "Главред" состоится чат с креативным продюсером entertainment-компании полного цикла MOLA group (сотрудничает с группами "ТІК", "Брати Гадюкіни", Анастасией Приходько, MamaRika и другими известными артистами), медиа-менеджером, журналистом, музыкантом, актером, экспертом Национальной музыкальной премии YUNA, владельцем информационно-развлекательного ресурса Starbom Денисом Путинцевым.

В ходе чата гость Денис Путинцев поделится своей оценкой украинских премий в канун премии YUNA, ответит на вопросы о его недавней колонке о харассменте в украинском шоу-бизнесе, которая вызвала скандал в Сети, поделится актуальными новостями из жизни артистов, с которыми работает, прокомментирует законы о регулировании концертной деятельности гастролеров на территории Российской Федерации, а также грядущий отбор на "Евровидение". Кроме того, гость "Главреда" готов эмоционально поведать о своей недавней поездке на родину – в Донецкую область, где восстанавливал военный билет и прошел, как говорит сам Денис, "такое бюрократически-маразматическое чистилище, что не пожелает никому".

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.