93% украинцев верят в победу Украины в войне, 50% ждут, что она наступит до конца 2023 года - опрос

Среди тех, кто верит в победу Украины, 50% считают, что эта победа наступит до конца 2023 года.

Украинцы уверены в победе / 14 ОМБр Романа Великого, 10 ОГШБр Эдельвейс

Большинство украинцев уверены в победе над российским агрессором, почти половина из них верят в победу до конца 2023 года.

93% украинцев верят в победу Украины в войне. Не верят - только 3,5% опрошенных. С августа прошлого года позиция украинцев относительно победы не изменились, говорится в результатах опроса социологической службы Центра Разумкова.

Убеждены в победе Украины подавляющее большинство жителей всех макрорегионов (83,5% жителей Восточного региона, 91% жителей Юга и 96% жителей Западного и Центрального регионов).

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Не верят в победу Украины 9% жителей Востока, 3% жителей Юга, 2,5% - Центрального региона и 1% жителей Запада страны.

Результаты опроса / Центр Размкова

Среди тех, кто верит в победу Украины, 50% считают, что эта победа наступит до конца 2023 года, 26% - что она состоится через 1-2 года, 7% - через 3-5 лет, 1% - не ранее чем через 5 лет, и 0,4% - что она вряд ли наступит при их жизни.

Результаты опроса / Центр Разумкова

Война в Украине

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что страна-агрессор Россия может воевать еще максимум два года – до конца 2024 года. Дальше у нее просто не хватит сил продолжать это. Однако РФ может "сдуться" еще быстрее, если против нее усилят санкции.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ. Он заявил, что российская оккупационная армия теряет значительные силы в городе Бахмут Донецкой области, враг выдыхается, и ВСУ совсем скоро этим воспользуются.

Напомним, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский высказал мнение, что западные государства не допустят поражения Украины в войне с РФ, ведь в таком случае это будет их поражением. Сейчас западные партнеры уже не будут отступать и продолжат предоставлять украинцам помощь для защиты от агрессора.

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