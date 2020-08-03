"Стадный инстинкт": Положинский ответил на проклятия "порохоботов" из-за фильма о Порошенко

Александр Положинский / УНИАН

Музыкант Александр Положинский рассказал о ситуации, которая возникла после того, как в соцсетях он опубликовал фильм Клептократия. Власть воров, с критической оценкой деятельности экс-президента Петра Порошенко.

В своем Facebook Положинский написал, что не готов извинить всех хейтеров, набросившихся на него в Сети.

"Большинство того, что я получил в публичном и частном пространстве - необоснованные обвинения, ругательства, оскорбления и проклятия", - отметил музыкант.

Он подчеркнул, что многие из его критиков сами не замечали противоречий в своих высказываниях.

"Оппоненты не слышат друг друга, даже противоречия в собственных утверждениях не замечаются. Желание поддержать ругань или комменты своего "единомышленника" способствует пробуждению стадных инстинктов", - считает Положинский.

"У меня сейчас гораздо меньше людей, на которых я бы мог положиться в трудную минуту, каким бы мог доверять, в них - больше нет тех сильных песен, которые я для них написал", - добавил музыкант.

Он также опубликовал скрин одного из нецензурных комментариев, которые ему писали хейтеры.

Отметим, что в фильме Клептократия. Власть воров блогер Денис Казанский рассказывает о преступной деятельности политиков-олигархов, особое внимание уделяя двум из них - Порошенко и лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

После публикации фильма в комментариях на Положинского посыпались настоящие проклятия и оскорбления. Его обвиняли в предвыборной агитация в пользу нынешней власти, а также пропаганде против Европейской солидарности Порошенко. Кроме того, нередко звучали и обвинения в "работе на Кремль".

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В частности, экс-нардеп от Батькивщины Виктор Уколов спросил, сколько музыканту платят за пропаганду и намекнул, что деньги тот получает из России.

Напомним, ранее были опубликованы новые записи телефонных разговоров Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным в 2015 году.

При этом комплиментарный тон разговора разительно отличался от официальной риторики Порошенко.