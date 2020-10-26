УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Антикоррупционный суд отказался арестовывать Януковича по делу Межигорья

26 октября 2020, 18:22

Причиной вердикта стали нарушения условий досудебного расследования.

Янукович в Межигорье
ВАКС отказался арестовывать Януковича / "ТСН"

Высший антикоррупционный суд отказался удовлетворить ходатайство об аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича в рамках уголовного дела о резиденции Межигорье.

"Сегодня, 26 октября, следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения четвёртому Президенту Украины, который скрывается от следствия с 2014-го года. Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК. Причины отказа — нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск", - информирует пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

По данным инстанции, на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в уголовном производстве, в рамках которого просили выбрать Януковичу меру пресечения, как того требует законодательство.

В правозащитной организации Transparency International Ukraine заявили, что в рамках судебного заседания 26 октября адвокаты экс-президента заявили о том, что их подзащитный не получил должным образом сообщение о подозрении, квалификация в деле неправильная, результаты экспертиз искажены, а сам Янукович якобы готов сотрудничать со следствием.

Как известно, Янукович незаконно завладел Межигорьем совместно с другими лицами, сумма убытков составила 540 млн 92 тыс. грн.

Сейчас вы просматриваете новость «Антикоррупционный суд отказался арестовывать Януковича по делу Межигорья». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

18:26
Гороскоп на 27 октября для всех: фарт кошелька, удар в спину и новый дом
18:25
Синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание и дожди Видео
18:22
Антикоррупционный суд отказался арестовывать Януковича по делу Межигорья
18:19
"Идиотская инициатива": эксперт объяснил, что не так с новым налогом для украинцев
18:04
Бюджетный "кровавый" рахат лукум – рецепт на Хэллоуин Видео
Реклама
18:01
Пашинян назвал условие компромисса Армении по Нагорному Карабаху Видео
17:56
Microsoft опубликовала официальный обзор консолей Xbox Series Видео
17:55
Ким Кардашьян в бикини шокировала фанатов сексуальной фигурой
17:53
Глава налоговой Любченко развернул коррупционные схемы - СМИ
17:44
У мэра Харькова пояснили отсутствие фотодоказательств из клиники Шарите Видео
17:21
В Слуге народа отреагировали на результаты опроса Зеленского по Донбассу Видео
17:20
У Авакова рассказали, сколько нарушений было на местных выборах
17:20
Венгрия вмешалась в выборы: Украина вручила послу ноту протеста Видео
16:49
Facebook запустила собственный облачный сервис для игр — он бесплатный
16:47
Дегрик Шевцова хочет отсудить у СМИ 1 млн грн, а деньги передать фонду Tabletochki
16:33
В Евросоюзе оценили вероятность нового санкционного удара по режиму Лукашенко Видео
16:32
Счастье в деньгах: финансовый терапевт рассказал, сколько их нужно для здоровой жизни Видео
16:22
Задушил и отрезал большой палец: в России поймали убийцу преподавателя института
16:11
Анонсированы грядущие новинки Xbox Game Pass
16:06
Урологи нашли новую опасность для спермы от COVID-19
Реклама
15:49
Минздрав не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса - Степанов Видео
15:45
Опубликовано видео, как люди в масках ворвались в квартиру в Минске и ударили человека Видео
15:42
Ремастер "Бегущего по лезвию" задержится на неопределённый срок Видео
15:39
"Никто уже не верит, что можно что-то изменить": соцсети комментируют выборы в Украине
15:25
Силовики готовятся к задержаниям: в Беларуси к забастовке присоединились школьники и учителя Видео
15:21
"Легче отмыть деньги": Комаровский разругал борьбу с COVID-19 в школах и детсадах
15:19
Украинцы поддержали не все инициативы Зеленского: первые результаты опроса Видео
14:56
Эрдоган призвал турок бойкотировать французские товары из-за Макрона Видео
14:56
Крупная утечка Apex Legends раскрывает образы будущих персонажей Фото
14:53
Как не допустить инсульт: 5 достижимых шагов Видео
14:50
Конфликт в Карабахе: Иран развернул войска на границе с Арменией и Азербайджаном Видео
14:40
Киев атакует опасный грипп: заболеваемость за неделю резко возросла Видео
14:38
МОЗ нашло неполитическую причину для скачка заболеваемости COVID-19 Видео
14:09
Нафтогаз взвинтил цены на газ для производителей тепла Видео
14:02
Баку взял под контроль новые районы в Нагорном Карабахе: Алиев сделал заявление Видео
13:45
Активистка Femen обнажилась у посольства Польши в Киеве
13:36
Вирусолог рассказал, что китайцы нашли прародителя коронавируса еще 7 лет назад Видео
13:19
В каких городах будут вторые туры мэрских выборов - Опора
13:16
"Доверьтесь нам": авторы Cyberpunk 2077 о вырезанном из игры контенте
13:14
Бизнес в Беларуси массово присоединяется к забастовке против режима Лукашенко Видео
Реклама
13:08
Экс-нардеп после срока за убийство победил на местных выборах - СМИ
13:04
Грибной блонд – самое модное окрашивание волос на осень-зиму 2020: фото Фото
12:56
На Харьковщине избили битами экс-министра: что известно
12:55
Под Днепром члены избиркома уничтожали неиспользованные бюллетени топором Видео
12:37
Кличко провел свой подсчет голосов и уверенно объявил о победе на выборах Видео
12:32
У Путина отказались давать Лукашенко советы на фоне активизации протестов Видео
12:23
В Слуге народа рассказали, когда озвучат результаты опроса Зеленского Видео
12:21
Рак щитовидки: медики назвали малоизвестный признак Видео
12:12
Залёт года: ТОП феерических провалов киевских выборов мнение
12:02
В Минске силовики жестоко разогнали митинг студентов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять