Антикоррупционный суд отказался арестовывать Януковича по делу Межигорья

ВАКС отказался арестовывать Януковича / "ТСН"

Высший антикоррупционный суд отказался удовлетворить ходатайство об аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича в рамках уголовного дела о резиденции Межигорье.

"Сегодня, 26 октября, следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения четвёртому Президенту Украины, который скрывается от следствия с 2014-го года. Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК. Причины отказа — нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск", - информирует пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

По данным инстанции, на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в уголовном производстве, в рамках которого просили выбрать Януковичу меру пресечения, как того требует законодательство.

В правозащитной организации Transparency International Ukraine заявили, что в рамках судебного заседания 26 октября адвокаты экс-президента заявили о том, что их подзащитный не получил должным образом сообщение о подозрении, квалификация в деле неправильная, результаты экспертиз искажены, а сам Янукович якобы готов сотрудничать со следствием.

Как известно, Янукович незаконно завладел Межигорьем совместно с другими лицами, сумма убытков составила 540 млн 92 тыс. грн.