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"Апокалипсиса не будет": названы самые тяжелые последствия для Украины от теракта на ЗАЭС

Мария Тупик
4 июля 2023, 23:15 обновлено 4 июля, 23:15
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"Максимальные последствия, которые могут быть при взрыве Запорожской АЭС, даже для тех, кто находился на воздухе, это рост вероятности заболеваний.
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - оккупанты готовят теракт / Коллаж Главред, фото Википедия, pixabay

Доктор физико-математических наук, бывший работник Института ядерных исследований НАН Украины Людвиг Литвинский рассказал, что в случае теракта на Запорожской АЭС "апокалипсиса" не будет.

При этом он отметил, что люди ощутят на себе последствия возможных действий российских оккупантов.

"Апоколипсиса никакого не будет. Даже в худшем сценарии, если вырвется все то, что содержится внутри реакторов. Худшая ситуация будет лучше того, что было в результате Чернобыльской аварии... Более чем полгода эти реакторы остановлены и как следствие короткоживущих радионуклидов там нет... Загрязнение действительно возникнет. Действительно будет тот самый известный хорошо со времен "послечернобыльских" спектр: стронций, изотопы цезия. Но я вновь повторюсь, апокалипсиса все равно не будет", - сказал ученый в эфире телемарафона.

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Людвиг Литвинский также объяснил максимальные последствия для человека из-за теракта на Запорожской АЭС:

  • Не надо находиться на воздухе в случае этих событий.
  • Надо закрыть хорошо окна.
  • Надо запастись питьевой водой минимум на одни-двое суток.

"Максимальные последствия, которые могут быть, даже для тех, кто находился на воздухе, это рост вероятности онкологических заболеваний ... Это идет речь в первую очередь по десятки километров от Запорожской атомной станции, а также в направлении ветра до сотни-полутора сотен от Запорожской атомной станции. Далее опять таки за счет естественной конвекции перемешивания воздуха даже радиоактивное облако не будет настолько опасным, что вообще не надо находиться на улице", - пояснил доктор физико-математических наук.

Риск теракта на Запорожской АЭС

Страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что российские оккупанты могут взорвать ЗАЭС уже ночью 5 июля.

Во всем РФ хочет обвинить Украину. Российские пропагандисты уже распространяют фейковую информацию о том, что якобы Украина "планирует атаковать ЗАЭС беспилотниками". На самом деле враг готовит для себя информационное прикрытие к настоящим терактам.

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