"Апокалипсиса не будет": названы самые тяжелые последствия для Украины от теракта на ЗАЭС

"Максимальные последствия, которые могут быть при взрыве Запорожской АЭС, даже для тех, кто находился на воздухе, это рост вероятности заболеваний.

https://glavred.info/ukraine/apokalipsisa-ne-budet-nazvany-samye-tyazhelye-posledstviya-dlya-ukrainy-ot-terakta-na-zaes-10483120.html Ссылка скопирована

Запорожская АЭС - оккупанты готовят теракт / Коллаж Главред, фото Википедия, pixabay

Доктор физико-математических наук, бывший работник Института ядерных исследований НАН Украины Людвиг Литвинский рассказал, что в случае теракта на Запорожской АЭС "апокалипсиса" не будет.

При этом он отметил, что люди ощутят на себе последствия возможных действий российских оккупантов.

"Апоколипсиса никакого не будет. Даже в худшем сценарии, если вырвется все то, что содержится внутри реакторов. Худшая ситуация будет лучше того, что было в результате Чернобыльской аварии... Более чем полгода эти реакторы остановлены и как следствие короткоживущих радионуклидов там нет... Загрязнение действительно возникнет. Действительно будет тот самый известный хорошо со времен "послечернобыльских" спектр: стронций, изотопы цезия. Но я вновь повторюсь, апокалипсиса все равно не будет", - сказал ученый в эфире телемарафона.

видео дня

Людвиг Литвинский также объяснил максимальные последствия для человека из-за теракта на Запорожской АЭС:

Не надо находиться на воздухе в случае этих событий.

Надо закрыть хорошо окна.

Надо запастись питьевой водой минимум на одни-двое суток.

"Максимальные последствия, которые могут быть, даже для тех, кто находился на воздухе, это рост вероятности онкологических заболеваний ... Это идет речь в первую очередь по десятки километров от Запорожской атомной станции, а также в направлении ветра до сотни-полутора сотен от Запорожской атомной станции. Далее опять таки за счет естественной конвекции перемешивания воздуха даже радиоактивное облако не будет настолько опасным, что вообще не надо находиться на улице", - пояснил доктор физико-математических наук.

Риск теракта на Запорожской АЭС

Страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что российские оккупанты могут взорвать ЗАЭС уже ночью 5 июля.

Во всем РФ хочет обвинить Украину. Российские пропагандисты уже распространяют фейковую информацию о том, что якобы Украина "планирует атаковать ЗАЭС беспилотниками". На самом деле враг готовит для себя информационное прикрытие к настоящим терактам.

Читайте также: