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Арестович рассказал о планах России убить Зеленского

29 марта 2022, 21:59

Оккупанты не оставляют попыток "убрать" кого-то из высшего военно-политического руководства Украины.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Россия не оставляет планов физического устранения президента Владимира Зеленского, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Как подчеркнул он в интервью BBC, россияне четыре раза стреляли непосредственно возле Офиса президента. Оккупанты не оставляют попыток "убрать" кого-то из высшего военно-политического руководства, в частности, и самого Арестовича.

"Ваш покорный слуга, кстати, в первой пятерке - это из оперативных данных. Поскольку идет переговорный процесс, то ударить по Офису президента, откуда идет этот процесс видеосвязью, - значит обрезать себе все пути к переговорам. А если не будет переговоров - это совсем другая ситуация", – рассказал собеседник.

Арестович добавил, что оккупанты не будут бомбить Офис президента, однако он не сомневается, что они не оставят попыток физического устранения Зеленского.

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что с начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений.

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