Армия Украины готовится освобождать свои земли, войска РФ усиливают оборону – ГУР

ВСУ готовятся к контрнаступательной операции - ГУР / Коллаж УНИАН

Силы обороны Украины продолжают готовиться к масштабной контрнаступательной военной операции для полного освобождения своих территорий. Идет накопление вооружений. Войска России опасаются наступления ВСУ и усиливают свои позиции на юге. Они перебрасывают авиацию из захваченного Крыма. Обе стороны готовятся к эскалации на поле боя. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что украинские войска получают новое вооружение и готовятся к контрнаступлению для деоккупации своих территорий.

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Враг, в свою очередь, укрепляет свои оборонительные позиции на юге.

"Подготовка контрнаступления продолжается, мы получаем новое вооружение, главной целью является полная деоккупация территорий, а для этого необходимо будет проводить контрнаступательную операцию", - отметил Скибицкий.

По его словам, сегодня и армия Украины, и войска России, готовятся к более масштабным военным действиям. Оккупанты перебрасывают свою авиацию из оккупированного Крыма.

Он отметил, что на сегодняшний день обе стороны войны готовятся к более активным боевым действиям, россияне перебрасывают авиацию из Крыма.

Также Вадим Скибицкий подчеркнул, что за последний месяц российские оккупационные войска передислоцировали группировку Восточного военного округа с востока на юг Украины. Подразделение было задействовано в войне с 24 февраля – сначала оно находилось в Беларуси, потом на Слобожанском и Донецком направлениях, а теперь оккупантов перебросили на Запорожчину и Херсонщину.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не намерена идти на территориальные уступки России. Киев не хочет переноса войны на будущее. Поэтому украинское государство собирается полностью восстановить свои границы по состоянию на 1991 год.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сделал заявление о начале четвертой фазы войны. По его мнению, она продлится 2-3 месяца и до зимы. Арестович считает, что продвижения войск ожидать не следует – стороны будут обмениваться ударами.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что осень будет решающим периодом на войне Москвы против Киева. В сентябре-октябре может произойти активизация боевых действий. В ноябре интенсивность боев должна снизиться. Весной следующего года ожидается горячая фаза войны.

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