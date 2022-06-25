УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Бабки не платят, замены нет": войска РФ гонят в наступление под Харьковом, но они бегут с позиций

25 июня 2022, 19:08

Российские войска несут тяжелые потери в войне России против Украины.

российские военные, лес, дезертирство
Военные РФ бегут со своих позиций в Харьковской области - перехват СБУ / Reuters, УНИАН

В Харьковской области войска России командование отправляет в наступление, однако они пытаются покинуть свои позиции. Они жалуются на отсутствие отпусков, денег и ротации войск. С одной из позиций убежало около 80 человек. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

На своем YouTube-канале ГУР опубликовал очередной перехват одного из разговоров российских оккупантов. По словам российского военного, который говорит с товарищем, в Харьковской области захватчики несут серьезные потери. Другие захватчики бегут со своих позиций. Денег, ротации и отпусков нет.

Читайте такжеПопытка номер два: почему путинское войско не оставляет намерений захватить Харьков"Вчера в наступление они ходили. Я план посмотрел, говорю, ребята ну вас на… (к черту). Я с вами не пойду. Вам п… (каюк) будет. Никто не знает по двухсотым. Там, говорят, вообще отделение в … (уничтожили) в БТР… Там трехсотых три человека осталось… Каким-то образом на связь вышли… Их там бросили всех… Кто мог с… (убежать), тот с… (убежал). Отпуск не дают, пошли на… (долой.) Типа наступление, какой отпуск… Типа бабла не платят, замены нет… А тут просто бросили, как мясо е… (мерзкое.) С… (убежало) уже человек восемьдесят. Нас осталось человек шесть", - говорит российский захватчик.

Также он подчеркнул, что сгорел его бронетранспортер.

Напомним, ранее СБУ опубликовала перехват разговора военных РФ, в котором они говорили о том, что в одном из батальонов только 30 человек согласились идти на прямое столкновение с ВСУ. Примечательно, что в батальоне, в зависимости от типа войск, от 300 до 900 военных.

Украинская спецслужба опубликовала перехват разговор "мобилизованного" в "ЛНР" со своей женой. Он рассказал ей, что российские офицеры-командиры бегут с войны против Украины. Бросают оружие и личный состав. Также, по его словам, "мобилизованные" нигде не зафиксированы как участники военных действий.

Другие новости:

СБУ Харьковская область войска России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:38

Блокада Калининграда: Лукашенко на встрече с Путиным обвинил Литву в войне против России

19:35

Младше на 20 лет: телеведущая Надежда Матвеева рассказала про свою вторую половинуВидео

19:34

В Минобороны поведали, куда отступили ВСУ из разрушенного СеверодонецкаВидео

19:27

Осуществление мечты, успех в делах и счастье в любви: самые благоприятные дни в июле 2022Видео

19:23

Никакого просвета для Путина, или Что показали четыре месяца войнымнение

Реклама
19:16

Украина и ЕС 29 июня подпишут "транспортный безвиз": Найем рассказал, какую выгоду получат украинцыВидео

19:08

"Бабки не платят, замены нет": войска РФ гонят в наступление под Харьковом, но они бегут с позицийВидео

19:03

Оккупанты закрепляются в Северодонецке, ВСУ отбили атаку на Марьинку - ГенштабВидео

19:03

Восхитительно вкусные и очень быстрые малосольные огурцы за 15 минут: супер простой рецептВидео

19:00

Гороскоп на завтра, 26 июня 2022: Львам – удача в деньгах, Козерогам – подсказки судьбыВидео

18:46

Падают ногами вверх и ждут пули от ВСУ: украинцы рассказали о глупости оккупантов в ХерсонеВидео

18:41

"Выбиты стекла": мэр Николаева рассказал о последствиях мощного удара по городуВидео

18:38

Самый нежный маникюр лето 2022: розовый френч и омбре на каждый деньФото

18:36

День Конституции Украины 2022: дата праздника, будет ли выходной, поздравления и картинки

18:30

Северодонецк разбит и полностью оккупирован войсками России – мэрВидео

18:18

ВСУ ликвидировали предателя Украины, который был старшим офицером армии боевиков

17:46

Война Путина – геноцид украинцев, США должны дать Украине танки Abrams и ЗРК Patriot – ПомпеоВидео

17:45

"Глубокое подкритическое состояние": россияне вновь обстреляли ядерную установку в Харькове

17:31

О войне так не рыдала: блогерша-миллионерша Стужук вторые сутки плачет за бойфрендом

17:23

YouTube по требованию Украины закрыл каналы пропагандистов Соловьева и Симоньян

Реклама
16:53

Медведев в истерике от позиции Молдовы по РФ: грозится энергоблокадой и нападением с ПриднестровьяВидео

16:48

ВСУ ловко заманили оккупантов в засаду на Запорожском направленииВидео

16:44

"Газовые вышки – только начало": крымчане намекнули россиянам, чтобы те прощались с Крымским мостомВидео

16:40

Новолуние в июне 2022: что нужно делать, чтобы привлечь удачу и благополучие

16:16

Когда день молодежи в Украине в 2022 году: дата праздника и традиции

15:44

Войска РФ могут через 2-3 недели вернуться в Беларусь, есть риск захода в Украину ДРГ врага – ГУРВидео

15:38

Сильные молитвы во время войны: за мир в Украине и здравие воинов

15:31

Делились с мирными жителями последней едой: защитник Мариуполя растрогал рассказом о боях в городе

15:11

Вместо новых долгов - возможности: что Украина должна получить от стран G7мнение

14:51

РФ впервые ударила по Украине из Беларуси дальними бомбардировщиками Ту-22М3Видео

14:51

Спецоперация ВСУ в Северодонецке отчасти была сорвана из-за сообщений в Сети – Минобороны

14:49

ГБР заблокировало криптовалютные аккаунты россиян, которые обходили санкции

14:42

Самый лучший рецепт винегрета с секретным ингредиентом: простой рецептВидео

14:41

Жара как в африканских землях: синоптик Диденко рассказала, где Украину раскалит до +35

14:21

Отказалась отдать паспорт: оккупанты в Херсоне избили и сломали позвоночник 70-летней украинкеВидео

14:15

Приметы на 26 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:12

"Невообразимая сила": Джоли восхитилась невероятной стойкостью украинцев в войне против РоссииВидео

14:04

Залужный показал, как РСЗО HIMARS уничтожают оккупантов на фронтеВидео

13:45

Уйду в отставку, если не смогу помогать Украине: Джонсон сделал смелое заявлениеВидео

13:26

РФ выпустила по Украине рекордное число ракет, взрывы прозвучали в 6 областях: все подробностиВидео

Реклама
13:22

До конца года бои сойдут на нет: украинский разведчик пояснил, почему Путин не получит успеха в войнеВидео

13:07

Патриарх Кирилл упал во время освящения храма – его не успели пойматьВидео

13:05

Где можно и нельзя собирать грибы и ягоды в Украине 2022: все о правилах и штрафахВидео

12:58

Украина выиграет, если правительство поднимет свою тушу: доброволец из ФРГ обругал Шольца

12:53

"Выпустила 48 ракет за ночь": Подоляк заявил, что РФ пытается вызвать панику среди украинцевВидео

12:32

Финансирование пенсий увеличили: в ПФУ рассказали, на сколько больше украинцы получили в июнеВидео

12:27

Бойцы ССО уничтожили группу опытных наемников армии РФФотоВидео

12:10

Нужно было запретить в 2014 году: Полякова радикально высказалась по поводу русской музыкиВидео

11:49

Украинцы выбили оккупантов из пяти населенных пунктов на Донбассе: карта экспертов из Европы

11:47

Читала книжку на пороге: оккупанты убили 8-летнюю девочку на ХарьковщинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять