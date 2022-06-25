"Бабки не платят, замены нет": войска РФ гонят в наступление под Харьковом, но они бегут с позиций

Военные РФ бегут со своих позиций в Харьковской области - перехват СБУ / Reuters, УНИАН

В Харьковской области войска России командование отправляет в наступление, однако они пытаются покинуть свои позиции. Они жалуются на отсутствие отпусков, денег и ротации войск. С одной из позиций убежало около 80 человек. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

На своем YouTube-канале ГУР опубликовал очередной перехват одного из разговоров российских оккупантов. По словам российского военного, который говорит с товарищем, в Харьковской области захватчики несут серьезные потери. Другие захватчики бегут со своих позиций. Денег, ротации и отпусков нет.

Читайте такжеПопытка номер два: почему путинское войско не оставляет намерений захватить Харьков"Вчера в наступление они ходили. Я план посмотрел, говорю, ребята ну вас на… (к черту). Я с вами не пойду. Вам п… (каюк) будет. Никто не знает по двухсотым. Там, говорят, вообще отделение в … (уничтожили) в БТР… Там трехсотых три человека осталось… Каким-то образом на связь вышли… Их там бросили всех… Кто мог с… (убежать), тот с… (убежал). Отпуск не дают, пошли на… (долой.) Типа наступление, какой отпуск… Типа бабла не платят, замены нет… А тут просто бросили, как мясо е… (мерзкое.) С… (убежало) уже человек восемьдесят. Нас осталось человек шесть", - говорит российский захватчик.

Также он подчеркнул, что сгорел его бронетранспортер.

Напомним, ранее СБУ опубликовала перехват разговора военных РФ, в котором они говорили о том, что в одном из батальонов только 30 человек согласились идти на прямое столкновение с ВСУ. Примечательно, что в батальоне, в зависимости от типа войск, от 300 до 900 военных.

Украинская спецслужба опубликовала перехват разговор "мобилизованного" в "ЛНР" со своей женой. Он рассказал ей, что российские офицеры-командиры бегут с войны против Украины. Бросают оружие и личный состав. Также, по его словам, "мобилизованные" нигде не зафиксированы как участники военных действий.

Другие новости: