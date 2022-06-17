Бросают своих в бою: с войны в Украине бегут российские командиры-офицеры - перехват СБУ

Российские командиры-офицеры бегут из Украины / УНИАН, Reuters

Российские командиры-офицеры бегут с войны в Украине. Они бросают оружие и личный состав на произвол судьбы. Об этом стало известно из перехваченного телефонного разговора, который опубликовала СБУ.

Мужчина, которого мобилизовали в "ЛНР" рассказал своей жене о том, что его командование отказалось воевать. Теперь он надеется на то, что их отвезут домой.

"Наше командование поехало. Ну не поехали, а побросали оружие. Говорят:"мы воевать не пойдем". Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой. Один из начальства вообще в Россию сбежал", - сказал оккупант.

Женщина просит мужчину не убегать, чтобы его действия не расценили как дезертирство. Сам же оккупант понимает, что официально он не участвует в войне.

"Мы нигде не считаемся, нигде. Поверь мне. Как сказал командир Ушаков, мы здесь - "мясо", отвлекающее маневр. Нигде, даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся", - объясняет жене муж.

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Как сообщал Главред, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что российские военные массово стараются избегать прямых боевых столкновений и дезертировать.

Кроме того, после начала полномасштабного вторжения в Украину сотни солдат РФ были уволены из-за отказа участвовать в войне. Согласно данным, которые удалось получить изданию The Wall Street Journal, российская армия сократилась на несколько сотен военных — их уволили.

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