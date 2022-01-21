"Большая ошибка Путина": Зеленский рассказал, о чем хочет говорить с президентом РФ

Владимир Зеленский и Владимир Путин / УНИАН, Reuters

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность установления в Украине подконтрольного РФ правительства, в случае российского вторжения.

Отвечая на вопрос The Washington Post, попытается ли президента РФ Владимир Путин установить в Украине "более дружественное ему правительство", он сказал: "Создать правительство, которое полностью контролировалось бы Россией, невозможно. Даже если они это сделают, это будет самое недолговечное правительство, потому что люди его просто не примут".

"Может быть, Путин думает, что большинство украинцев поддерживает его и его политику. Думаю, это большая ошибка так думать", - говорит президент Украины.

Он также заявил, что не менял свои взгляды после избрания на пост главы государства и прокомментировал вопрос о том, что руководству РФ могло быть с ним комфортно иметь дело после избрания на пост президента Украины.

"Я не изменился. Я хотел по-соседски поговорить, чтобы сказать: да, у нас идет война, но давайте быстро всё исправим. Однако я не был готов предать свою страну", - добавил Зеленский.

Реклама

Читайте также"Любое нарушение границы Украины посчитаем вторжением": Байден жестко предупредил Путина

Ранее Зеленский заявил о том, что РФ может попытаться захватить некоторые территории Украины под предлогом "защиты" русскоязычного населения.

Попытка оккупации крупных городов, в частности, Харькова, станет началом крупномасштабных военных действий.

Читайте еще: