Большое увольнение: из Нацбанка увольняется целый департамент

Департамент НБУ подал заявления на увольнения / Facebook

Целая команда руководителей Департамента лицензирования Национального банка Украины в среду, 30 июня, подала в отставку. Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Александр Бевз.

"Мы искренне любим НБУ и хотим в нем работать. Однако, продолжение нашей работы пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений недопустимы в работе Национального банка Украины. Сегодня НБУ далеко отошел от этих стандартов. Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора", – написал Бевз.

Также он отметил, что полномочия руководителей департамента связаны с "критически важной частью НБУ". Именно оони отвечают "за доступ на рынок новых компаний, согласования руководителей банков, разрешения на покупку банков и финансовых компаний, а также на слияния и поглощения".

"Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет, – добавил Бевз.

Увольняются девять сотрудников департамента:

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Директор департамента Александр Бевз

Замдиректора Екатерина Жебанова

Начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко

Начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль

Начальник управления лицензирования финансовых компаний Вадим Романюк

Замначальника экспертно-аналитического управления Дарья Дашкевич и эксперты этого управления Евгений Воробьев и Стефаний Дженков.

Позже в пресс-службе Нацбанка сообщили, что Департамент продолжит работу в штатном режиме. Болеее того, будет назначен новый глава Департамента и главы подразделений. Однако обвинения в директивности принятия решений в НБУ опровергли.

"Налаженные прозрачные процессы минимизируют риски постороннего влияния на операционную деятельность Департамента. Для НБУ приоритетом является сохранение коллегиального подхода при принятии решений, при котором разногласия в экспертных позициях становятся основой для профессиональных дискуссий, а не публичных обвинений", – ответили в НБУ на запрос издания LIGA.net.

Что известно о цензуре в НБУ:

1 июля прошлого года в связи с политическим давлением на Нацбанк подал в отставку экс-глава НБУ Яков Смолий. На его место пришел Кирилл Шевченко. Таким образом в руководстве НБУ из команды Смолия остались только заместители главы НБУ Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб. Однако в октябре Совет НБУ выразил им недоверие и обвинил в нарушении политики "единого голоса". Рожкова заявила, что вся причина в ее "общении со СМИ". Вскоре ее полномочия сократили. Однако на этом она не остановилась и в марте текущего года заявила "о цензуре в НБУ".