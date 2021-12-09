"Борьба Украины – и наша борьба": Литва передала военную помощь

Литва передала Украине первую часть военной помощи / Twitter Arvydas Anušauskas

Литва передала военную помощь Вооруженным силам Украины. Украинские военные получили бронежилеты и баллистические пояса.

Помощь передала официальная делегация страны во главе с министром обороны Арвидасом Анушаускасом, сообщил литовский министр на своей странице в Twitter. Визит делегации в Киев начался в среду, 8 декабря.

В заметке глава литовского оборонного ведомства отметил, что "борьба Украины – это также борьба Литвы".

Анушаускас пояснил, что помощь его страна передает в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, и отметил, что это лишь первая часть помощи для ВСУ.

Во время визита министр встретился с литовскими воинами, которые служат в Украине.

Реклама

"Целью литовской военной операции в Украине является подготовка инструкторов и воинских частей по программам западного образца. Наша цель – суверенная, свободная и стабильная Украина", – сказал Анушаускас.

Также он встретился с новым министром обороны Алексеем Резниковым. Анушаускас отметил, что стягивание российских войск к украинской границе создает серьезную военную угрозу, и Литва не может это игнорировать.

Читайте такжеПомощи ждать не стоит: почему в случае наступления России Украина останется однаНа сайте Министерства обороны Украины отмечают, что Резников и Анушаускас обсудили оборонное сотрудничество между государствами, активизацию российско-белорусского военного сотрудничества и сосредоточение российских войск вблизи украинской границы. Также они подписали меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Ранее в Польше пообещали помочь Украине в случае нападения России. Украина не хочет быть частью "русского мира", и другие государства должны ее в этом поддерживать, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Также он подчеркнул, что НАТО должно усилить политику сдерживания в Европе.

Ранее министр обороны Алексей Резников отмечал, что Россия сосредоточила возле украинской границы 94 тысячи военных, но численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев готов к такому сценарию развития событий, подчеркнул министр.

О том, что Россия хочет нарастить количество своих войск возле границ Украины, сообщала ранее и американская разведка.

Вас также может заинтересовать: