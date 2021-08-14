Бойцы ГосЧС, которые тушат пожары в Греции, похвастались накачанными торсами

Украинские спасатели помогают тушить пожары в Греции / facebook.com/DSNSKyiv

В Греции продолжают бушевать лесные пожары. Согласно данным Европейской информационной системы лесных пожаров EFFIS, с 29 июля до четверга, 12 августа, было выжжено более ста тысяч гектаров. Помощь в тушении пожаров в Греции предоставляют 22 страны, в том числе и Украина.

В субботу, 14 августа, главное управление ГосЧС Украины в Киеве поделилось фотографией отряда украинских спасателей, которые уже в течение недели помогают спасать Грецию от огня.

"В эти выходные в Киеве ожидается повышение температуры воздуха, поэтому не забывайте о шляпах и о безопасном отдыхе. Тем временем в Греции настоящая жара, а наши ребята всегда в боевой готовности и под наблюдением врача медицинского центра ГосЧС Украины Евгении Менжулиной. Нашим спасателям - сил в борьбе с огнем в Греции, а вам - безопасных и хороших выходных ", - пожелали работники ГосЧС.

Спасатели также показали, как тушили отдельные очаги пожаров в лесных массивах вблизи населенных пунктов Елиника и Каматриадес.

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Лесные пожары в Греции

В Греции масштабные лесные пожары уничтожили нетронутые участки леса, сожгли дома, предприятия и вынудили тысячи людей эвакуироваться. 9 августа премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис извинился перед согражданами из-за неудачи в ликвидации огня.

В результате пожаров в стране минимум три человека погибли, сотни потеряли свои дома.

Всего с начала года пожары затронули 114 300 гектаров, более половины из которых пришлись на остров Эвбея.

По своим масштабам и нанесенному ущербу пожар на острове Эвбея, вероятно, является худшим в истории страны. Выгорело более 500 тысяч акров площади. Эта цифра может достичь 700 тысяч акров. Это самые большие убытки в результате одного пожара в истории страны.

Противостоят огню на острове Эвбея более 800 человек. Еще 680 пожарных, в том числе из-за границы, тушат возгорания на полуострове Пелопоннес.