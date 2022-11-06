УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Бойцы спецназа Альфа одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян

6 ноября 2022, 12:20

Спецназовцы обнаружили место скопления техники на Харьковском направлении и уничтожили цели огнем из 120-мм миномета.

БМП оккупантов
БМП оккупантов сгорели на работе / скриншот

Бойцы спецназа Альфа одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян на Харьковском направлении.

Как сообщает пресс-служба СБУ, спецназовцы обнаружили место скопления техники и уничтожили цели огнем из 120-мм миномета.

"Еще три сожженные БМП на Харьковском направлении - работа спецов ЦСО "А" СБУ", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, после удара по целям произошла детонация боекомплекта.

БМП
После удара по целям произошла детонация боекомплекта / скриншот

Как сообщал Главред, 16 октября защитники Украины уничтожили на южном направлении российский зенитный ракетный комплекс Тор, стоимость которого оценивается примерно в 50-60 миллионов долларов. Вражеская система противовоздушной и противоракетной обороны превратилась в груду металла всего после одного прицельного мощного удара.

2 ноября бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили воздушную цель российских оккупантов с помощью зенитно-ракетного комплекса Оса. ЗРК Оса успешно поразила цель противника в воздушном пространстве Украины.

Другие новости:

война в Украине СБУ новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:34

В Сети появились редкие фото российского мужа-молчуна Надежды Мейхер

12:21

"Вопрос жизни или смерти": в Украине назвали условие мирных переговоров с РФВидео

12:20

Бойцы спецназа Альфа одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян

12:06

ВСУ мощно ударили в районе Мариинки: оккупанты потеряли около 500 бойцов - ГайдайВидео

11:54

Позитив - хороший, а Потап - плохой: Виталий Козловский едко высказался в сторону Алексея ПотапенкоВидео

Реклама
11:26

В Украину идут метели и морозы: народный синоптик назвал датуВидео

11:19

США отправили военные самолеты в сторону Ирана из-за возможной атаки на Саудовскую Аравию - WP

10:48

"Иран отдает долг Путину": СМИ выяснили, почему Тегеран оказывает военную помощь РФ

10:19

Иран хочет реализовать ядерную программу в обмен на поставки дронов и ракет России – ISWВидео

09:58

"Больше всего боялась, что заберут ребенка": медик Азовстали рассказала о российском плену

09:00

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2022: Девам – важные встречи, Весам – авантюры, Скорпионам – зависть

08:56

Киев готовится к тотальной эвакуации в случае полного отключения электричества — NYTВидео

08:30

У драцены желтеют, сохнут и опадают листья: как спасти растение

08:13

Великий "мыслитель" и "патриот" Медведев обязан надувать щекимнение

08:06

В РФ идет борьба не за победу над Украиной, а за удержание власти - ПионтковскийВидео

07:30

Если ботинки жмут и натирают: 7 способов, как быстро разносить обувь

07:28

США негласно просят Украину показать открытость для переговоров с Россией – WP

06:24

Зачем Иран отдает и так дефицитное у себя оружие Россиимнение

05:43

Куда девать гнилые яблоки в саду и можно ли их использовать как удобрение

03:45

"У россиян ничего нет": Мусиенко рассказал, производит ли РФ новую бронетехникуВидео

Реклама
02:40

Военный эксперт назвал причину, по которой в рядах армии врагов разброд и шатанияВидео

01:32

"С Медведевым на пару накатили": Волочкова показала, как танцует под стенами Кремля

01:00

Как избавиться от пауков в доме навсегда: проверенные методы

00:10

Киев может полностью остаться без света, воды и связи: Кличко призвал горожан подготовитьсяВидео

05 ноября, суббота
23:34

На Луганщине ВСУ разбили целый батальон мобилизованных россиян, более 500 погибших - СМИВидео

23:15

Почему не стоит выбрасывать банановую кожуру: 6 веских причин

22:47

Джонни Депп расстался со своей возлюбленной

22:35

Россияне будут оборонять Херсон: спутник зафиксировал, как оккупанты роют укрепленияВидео

22:10

Кофеварка, кофемашина или турка: в чем лучше всего готовить кофе

21:50

"Путин перешагнет через красную линию": Шольц предостерег РФ от применения ядерного оружияВидео

21:30

Невероятная польза свеклы: 5 причин включить корнеплод в свой рацион

21:03

Российские корабли будут мигом уничтожены: Зеленский заявил о намерении создать флот морских дроновВидео

21:02

Кружат головы и разбивают сердца: 5 имен, владелицы которых - роковые женщиныВидео

20:27

В Англии Андрей Данилко продал авто Фредди Меркьюри за 11 млн гривенВидео

20:14

Наказание за поставки РФ: у Зеленского предложили ударить по заводам дронов в ИранеВидео

20:10

Приметы на 7 ноября: какие 7 вещей запрещено делать в самый опасный день ноябряВидео

19:48

Защитница Мариуполя "Пташка" показала трогательное видео с возлюбленным, погибшим на войнеВидео

19:38

Ответ на террор РФ: Зеленский анонсировал хорошие новости насчет ПВО/ПРО для УкраиныВидео

19:23

Виталий Козловский ответил, почему в хлам разругался с Игорем КондратюкомВидео

19:20

Что будет после полного распада Россиимнение

Реклама
18:55

"Я к нему, как к ребенку относился": Лукашенко устроил комедию из-за санкций от ЗеленскогоВидео

18:50

Дмитриевская родительская суббота 2022: душевные поздравления и картинки

18:28

Оккупанты считают потери: ВСУ ударили по переправе у Антоновского моста и колонне РФВидео

18:26

В сражении за Украину погиб 40-летний доброволец из Австралии Тревор КьелдалВидео

17:58

Графики уже не актуальны: Левый берег Киева срочно отключают от электропитанияВидео

17:31

Зеленский поддержал идею о полном запрете работы российских артистовВидео

17:31

"Орбана вытащили из заднего места Путина": в Варшаве устроили яркий перформансВидео

17:18

Как номер квартиры влияет на судьбу и какой подходит именно вам

17:17

Успел повоевать аж 1,5 часа: российский оккупант установил "рекорд" в УкраинеВидео

16:59

Воевавший в Украине оккупант устроил пожар РФ: в ночном клубе погибли 13 человекВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буря
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять