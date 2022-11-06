БМП оккупантов сгорели на работе / скриншот

Бойцы спецназа Альфа одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян на Харьковском направлении.

Как сообщает пресс-служба СБУ, спецназовцы обнаружили место скопления техники и уничтожили цели огнем из 120-мм миномета.

"Еще три сожженные БМП на Харьковском направлении - работа спецов ЦСО "А" СБУ", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, после удара по целям произошла детонация боекомплекта.

После удара по целям произошла детонация боекомплекта / скриншот

Как сообщал Главред, 16 октября защитники Украины уничтожили на южном направлении российский зенитный ракетный комплекс Тор, стоимость которого оценивается примерно в 50-60 миллионов долларов. Вражеская система противовоздушной и противоракетной обороны превратилась в груду металла всего после одного прицельного мощного удара.

2 ноября бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили воздушную цель российских оккупантов с помощью зенитно-ракетного комплекса Оса. ЗРК Оса успешно поразила цель противника в воздушном пространстве Украины.

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