Спецназовцы обнаружили место скопления техники на Харьковском направлении и уничтожили цели огнем из 120-мм миномета.
Бойцы спецназа Альфа одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян на Харьковском направлении.
Как сообщает пресс-служба СБУ, спецназовцы обнаружили место скопления техники и уничтожили цели огнем из 120-мм миномета.
"Еще три сожженные БМП на Харьковском направлении - работа спецов ЦСО "А" СБУ", - говорится в сообщении.
Как отмечают военные, после удара по целям произошла детонация боекомплекта.
Как сообщал Главред, 16 октября защитники Украины уничтожили на южном направлении российский зенитный ракетный комплекс Тор, стоимость которого оценивается примерно в 50-60 миллионов долларов. Вражеская система противовоздушной и противоракетной обороны превратилась в груду металла всего после одного прицельного мощного удара.
2 ноября бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили воздушную цель российских оккупантов с помощью зенитно-ракетного комплекса Оса. ЗРК Оса успешно поразила цель противника в воздушном пространстве Украины.
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