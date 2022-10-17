ВСУ одним мощным ударом уничтожили российский ЗРК Тор за $60 млн

​ ВСУ уничтожили российский ЗРК Тор / Фото Википедия ​

Защитники Украины 16 октября уничтожили на южном направлении российский зенитный ракетный комплекс Тор, стоимость которого оценивается примерно в 50-60 миллионов долларов.

Как сообщили в оперативном командовании Юг, вражеская система противовоздушной и противоракетной обороны превратилась в груду металла всего после одного прицельного мощного удара.

Справка. ЗРК Тор — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Система Тор может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. При этом система Тор сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой". Дальность зенитных управляемых ракет достигает 12 км с высотным диапазоном до 10 км.

ЗРК Тор предназначен для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов / Фото Википедия

Последняя усовершенствованная модификация системы, поставляемая в войска с 2016 года — ЗРК Тор-М2.

ЗРК Тор предназначен для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, самолетов и вертолетов.

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