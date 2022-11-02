'Есть подрыв': ВСУ Осой уничтожили цель оккупантов в небе над Украиной

Оператор навел ракету и произвел пуск, после которого произошел подрыв воздушной цели.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили воздушную цель российских оккупантов с помощью зенитно-ракетного комплекса Оса.
ЗРК Оса успешно поразила цель противника в воздушном пространстве Украины. Соответствующее видео опубликовал информационный портал Deep State UA в Telegram.
Отметим, что на видео запечатлен пульт управления этого зенитно-ракетного комплекса.
При этом оператор навел ракету и произвел пуск, после которого произошел подрыв воздушной цели.
Напомним, одну из крылатых ракет РФ, запущенных российскими террористами в понедельник, 10 октября, в небе над Украиной сбили бойцы ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса.
Соответствующее видео опубликовано в Сети. На нем зафиксирован момент попадания из ПЗРК в летящую ракету РФ.
По сообщениям в Сети, украинские военные сбили вражескую ракету при помощи советского ПЗРК Игла.
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