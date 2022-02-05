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Британские СМИ написали о снайпере ВСУ Елене Белозерской и показали видео ликвидации врагов

5 февраля 2022, 12:00
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Если Путин отдаст приказ о вторжении в Украину Елена Белозерская готова стрелять по врагам из своей винтовки "Зброяр Z-10", которую называет "Галей".

Елена Белозерская
На счету Елены Белозерской как минимум 10 подтвержденных ликвидаций / Коллаж bilozerska.livejournal.com, скриншот

Британские издания The Sun и Daily Mail опубликовали статьи о 42-летней Елене Белозерской - офицере Вооруженных сил Украины в запасе, которая была снайпером в составе ДУК Правый сектор и Украинской добровольческой армии (УДА). Также были опубликованы кадры с моментом ликвидации двух российских солдат на Донбассе в зоне проведения ООС.

Видео было снято в августе 2017 года перед Днем независимости Украины на передовой с помощью тепловизионного прибора ночного видения. На кадрах слышны звуки трех выстрелов из снайперской винтовки "Зброяр З-10", а также видно, как солдаты падают в окопы в 200 метрах от нее.

Изданию Daily Mail Елена Белозерская рассказала, как в 2017 году ей удалось ликвидировать сразу трех боевиков. Всего врагов было шестеро.

"В ту ночь я застрелила троих. Два из них были тем, что мы называем "груз 200" (термин для обозначения умерших, – ред.), а третий был "груз 300" (раненые, – ред.)", – рассказала Елена.

Снайпер фиксировала цель с помощью тепловизионного прицела ночного видения. На кадрах показано, как сперва один боевик выползает из окопа. Спустя двадцать секунд раздается выстрел, направленный в его туловище. Далее следуют еще два выстрела.

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Видео можно посмотреть тут. Внимание! Видео 21+.

Муж Елены, рядовой Валерий Воронов, находился рядом с ней в окопе и собирал гильзы, которые падали, когда она стреляла. Позже он сделал для супруги серебряное кольцо с вставленным в него донышком патрона, следуя снайперской традиции времен Первой мировой войны.

Белозерская отметила, что не испытывает угрызений совести ни по одному из мужчин, убитых в бою за Украину. Она рассказала британским журналистам, что на ее счету как минимум 10 подтвержденных ликвидаций. При этом Белозерская готова без колебаний снова уничтожать врагов, если российские войска вторгнутся в Украину. Она считает, что напавшие на ее страну враги заслуживают смерти.

"Когда враг подползает к нашей позиции, чтобы убить меня, задумывается ли он, есть ли у меня муж, родители или дети? Конечно, нет", - отметила Елена.

"Моральные страдания по поводу убийства человека придумали люди, далекие от войны. Вооруженный враг - это не человек, а цель. Ты берешься за оружие против моей страны - все, ты мишень. Если вы не уберете его вовремя, он может убить вас или одного из ваших товарищей", - сказала военная.

Читайте такжеВоенной угрозы для Украины со стороны России сейчас нет - главнокомандующий ВСУЕлена была демобилизована из морской пехоты в 2020 году. Вместе с супругом они являются членами территориальной обороны Украины и готовы к защищать страну в случае необходимости.

Белозерская считает, что Путин не отдаст приказ о вторжении, а наращивание его войск – это "давление и запугивание".

Вместе с тем она заявила, что, если это все же произойдет, то готова стрелять по врагам из своей винтовки "Зброяр Z-10", которую называет "Галей".

"Если россияне решат приехать, я буду только счастлива представить их Гале", – сказала она.

Как сообщал Главред, немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

При этом всех "несговорчивых" украинских активистов планируют отправить в концентрационные лагеря. Списки уже якобы составляются.

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