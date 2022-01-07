Бросила в пакет малышку: в Харькове женщина родила ребенка и выбросила его с пятого этажа

Родила ребенка и выбросила из окна / ТСН

В Харькове 22-летняя студентка из Палестины на Сочельник, 6 января, самостоятельно родила девочку, а после завернула ребенка в пакет и выбросила из окна пятого этажа.

Как сообщает ТСН, состояние роженицы ухудшилось и она уехала в больницу.

"Там и призналась в содеянном. Полицейским рассказала, что скрывала свою беременность, а ребенка родила мертвым", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся экспертизы, чтобы установить причину смерти младенца.

Что грозит студентке

Мать вызовут на повторный допрос уже с участием переводчика. Если вину докажут, ей может грозить до 5 лет заключения.

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Известно, что девушка получила помощь медиков и уже вернулась домой – на съемную квартиру, где она живет с братом.

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