Бросила в пакет малышку: в Харькове женщина родила ребенка и выбросила его с пятого этажа

По словам студентки, она якобы родила мертвого ребенка.
В Харькове 22-летняя студентка из Палестины на Сочельник, 6 января, самостоятельно родила девочку, а после завернула ребенка в пакет и выбросила из окна пятого этажа.
Как сообщает ТСН, состояние роженицы ухудшилось и она уехала в больницу.
"Там и призналась в содеянном. Полицейским рассказала, что скрывала свою беременность, а ребенка родила мертвым", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся экспертизы, чтобы установить причину смерти младенца.
Что грозит студентке
Мать вызовут на повторный допрос уже с участием переводчика. Если вину докажут, ей может грозить до 5 лет заключения.
Известно, что девушка получила помощь медиков и уже вернулась домой – на съемную квартиру, где она живет с братом.
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