Бурштынская ТЭС горит: оккупанты ударили по Ивано-Франковску

По информации главы ОВА, пожар на Бурштынской ТЭС был ликвидирован в 16:40.
Днем, 19 октября, российские военные нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.
"Сегодня наша область снова подверглась ракетным обстрелам. Есть попадание по Бурштынской ТЭС, в результате которого возник пожар. Все службы трудятся на месте аварии. Жертв нет. Дорога возле Бурштынской ТЭС перекрыта, но устроен объезд по соседним селам", - отметила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
По информации главы ОВА, пожар на Бурштынской ТЭС был ликвидирован в 16:40.
Ракетный удар по Украине
Во вторник, 18 октября, Россия ударила ракетами по Киеву и попала в два объекта критической инфраструктуры. Вследствие этого во многих домах исчезли свет и вода. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что ракетные удары России по объектам критической инфраструктуры могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине.
Не исключено, что может произойти и отключение теплоснабжения. В Житомире уже нет воды и электричества из-за разрушения одного из объектов.
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