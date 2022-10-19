Бурштынская ТЭС горит: оккупанты ударили по Ивано-Франковску

ТЭС, война в Украине / facebook.com/profile100023201720352, pixabay

Днем, 19 октября, российские военные нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

"Сегодня наша область снова подверглась ракетным обстрелам. Есть попадание по Бурштынской ТЭС, в результате которого возник пожар. Все службы трудятся на месте аварии. Жертв нет. Дорога возле Бурштынской ТЭС перекрыта, но устроен объезд по соседним селам", - отметила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

По информации главы ОВА, пожар на Бурштынской ТЭС был ликвидирован в 16:40.

Ракетный удар по Украине

Во вторник, 18 октября, Россия ударила ракетами по Киеву и попала в два объекта критической инфраструктуры. Вследствие этого во многих домах исчезли свет и вода. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что ракетные удары России по объектам критической инфраструктуры могут привести к отключению электроэнергии и воды по всей Украине.

Не исключено, что может произойти и отключение теплоснабжения. В Житомире уже нет воды и электричества из-за разрушения одного из объектов.

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