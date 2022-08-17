"Были прилеты": у Зеленского раскрыли детали ударов по оккупантам в Крыму

Взрывы в Новофедоровке / Скриншот

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал подробности ударов по военным объектам российских оккупантов в захваченном Крыму.

Как подчеркнул он в эфире российского правозащитника Марка Фейгина, что в Джанкое "были прилеты", а не диверсия.

"Были прилеты в Джанкое. Они попали по скоплению артиллерийских установок и по складу боеприпасов", - рассказал представитель ОП.

Также, по его словам, "что-то прилетело в Гвардейское", где расположен российский военный аэродром.

Там, по данным Арестовича, уничтожен самолет Су-34.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

В российском Минобороны заявили, что возник пожар на территории одной из воинских частей в месте, где хранились боеприпасы.

Стоит отметить, что в городе Джанкой расположена большая железнодорожная станция, через которую российские оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.

Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя.

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