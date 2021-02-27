УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Бывший глава разведки Украины оценил шансы на военное нападение России

27 февраля 2021, 03:36

НАТО и Украина готовы к противодействию военным операциям России, считает Николай Маломуж.

НАТО
Заявление разведки Эстонии – это предупреждение от НАТО, - военный эксперт / УНИАН

Заявление разведки Эстонии о возможной реализации военной операции России против Украины и стран Балтии является сигналом от Североатлантического альянса. Однако это лишь сценарий и вряд ли российское государство реализует его в ближайшие годы. В НАТО скорее всего хотели продемонстрировать готовность противостоять угрозам Москвы, заявил в эфире телеканала Украина 24 бывший глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Он полагает, что Эстонию на обнародование отчета о возможных планах России уполномочило НАТО. Однако потенциальные военные операции РФ против Украины, или же Латвии, Литвы и Эстонии – это только сценарий, который вряд ли будет реализован Москвой в ближайшие месяцы или годы. Причиной тому является готовность Альянса противостоять таким угрозам.Читайте такжеРоссия в ООН разразилась заявлениями, обвинив Украину в оккупации своих территорий

"Чрезвычайно мощно отработана новая модель противодействия России странами НАТО. Новый президент США и лидеры стран Евросоюза на мюнхенской конференции согласовали позицию усилить оборонительную составляющую НАТО, Европейского Союза. Президент США Байден сказал - мы будем согласно 5 статье устава НАТО действовать на любые локальные агрессии, среднего уровня или масштабные в отношении стран-участниц. Разведка Эстонии озвучила этот сценарий как предупреждение, что они готовы противодействовать", - сказал Маломуж, отметив, что о российских планах известно всем на Западе и в Украине. Киев также готов r военным операциям Москвы.

Также он подчеркнул, что усиление позиций России в Беларуси с целью давления на Украину будет очень серьезным. Однако вряд ли россияне в ближайшее время готовятся к военным операциям.

Военная агрессия России

новости России НАТО страны Балтии Николай Маломуж новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Бывший глава разведки Украины оценил шансы на военное нападение России». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Нафтогаз обнародовал цену на газ для населения на мартНафтогаз обнародовал цену на газ для населения на март Геращенко рассказал, что сторонники Стерненко искали на БанковойГеращенко рассказал, что сторонники Стерненко искали на Банковой Эксперт предупредил, как Россия попытается "сбить" ЗеленскогоЭксперт предупредил, как Россия попытается "сбить" Зеленского На Банковой сторонники Стерненко устроили штурм, начались задержанияНа Банковой сторонники Стерненко устроили штурм, начались задержания В Украине поменяли тарифы на мобильную связьВ Украине поменяли тарифы на мобильную связь
Следующий материал

Последние новости

03:43
Подробный лунный календарь на март 2021: когда будут воплощаться мечты
03:36
Бывший глава разведки Украины оценил шансы на военное нападение России Видео
02:36
Гороскоп на 27 февраля для всех: тайный сон и любовная лапша Видео
02:09
В Сумах в зале облсовета в ходе сессии произошла драка Видео
01:37
Создатель Района №9 снимает продолжение фильма
Реклама
01:14
"Какие формы": Анита Луценко засветила прелести на аппетитном фото
00:47
Голубовская предупредила о смертоносной и непредсказуемой волне COVID-19 Видео
00:20
Украинцам назвали противопоказания и побочные эффекты прививки от COVID-19 Видео
00:10
У Шмыгаля рассказали о действиях Украины в случае достройки Северного потока-2 Видео
26 февраля, пятница
23:29
В Сумах две школьницы наглотались таблеток и оказались в реанимации Видео
22:58
Врач поведал, кому не нужно делать прививку от коронавируса Видео
22:44
В Минздраве рассказали об испытания новой вакцины на украинцах Видео
22:29
"Раздельно мы падаем": Зеленский отреагировал на слова Байдена о Крыме Видео
22:21
Что может стать причиной остановки дыхания во сне Видео
21:57
Зеленский изменил состав делегации Украины в ТКГ
21:55
Секс терапевт рассказала, зачем планировать секс Видео
21:55
Синоптики внезапно изменили прогноз погоды на начало марта Видео
21:28
Ученые назвали два супер продукта, которые останавливают старение Видео
21:24
Эксперт рассказал, когда подешевеют продукты в Украине Видео
21:23
Вакцинация от коронавируса: как получить международный сертификат
Реклама
20:54
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
20:41
В Минздраве рассказали о "побочках" после СOVID-вакцинации
20:31
В СНБО анонсировали новое заседание и назвали причину
20:15
Sony закрывает одну из своих самых старых и именитых студий
20:06
Зеленский вновь отстранил от должности скандального главу КСУ Видео
20:05
Почему бывает плохо после кофе: кому не подходит этот напиток Видео
20:01
Евросоюз неожиданно изменил планы по санкциям против России Видео
19:45
Warner Bros работает над новой киновселенной Супермена
19:25
Новый канал, который создали из трех закрытых, проработал менее двух часов
19:11
Стали известны итоги заседания СНБО: против кого ввели санкции Видео
19:11
Появились хорошие новости для всех фанатов серии Dragon Age Видео
19:06
Ирина Морозюк в трусиках подняла майку перед зеркалом на пикантном фото
19:06
В Минцифре значительно упростят запись на прививку от COVID-19 Видео
19:00
Кинза: впечатляющие преимущества для здоровья пряности "с характером" Видео
18:41
Врач рассказала, как вакцины от коронавируса в Украине выбрасывают в мусор Видео
18:33
ФБР объявило в розыск "повара Путина" и предлагает вознаграждение Видео
18:27
Руслан Квинта больше не будет продюсером Евровидения
18:10
У Путина объяснили ситуацию с "поддержкой" правительства Пашиняна Видео
18:07
В Киеве с 27 февраля подорожает проезд в маршрутках Видео
17:52
В МИД раскрыли планы о первом шаге Украины по возвращению Крыма
Реклама
17:36
В новой части Life Is Strange игроков ждет возвращение любимых героев Видео
17:35
Эксперт оценил неизбежный провал инициативы блокирования Telegram-каналов Видео
17:16
Появились детали, что будут обсуждать на заседании СНБО Видео
17:09
Земфира выпустила новый альбом впервые за 8 лет
16:54
Байден сделал заявление в седьмую годовщину оккупации Крыма Видео
16:39
Голая Кристина Остапчук в ванной произвела фурор загорелыми формами
16:34
Microsoft показала новые кадры своего главного эксклюзива Halo Infinite Фото
16:29
ЕС по просьбе Украины рассмотрит новые санкции против России Видео
15:51
Медведчук рассказал о просьбе Порошенко по вопросу энергоснабжения Крыма Видео
15:49
Для Baldur's Gate III вышло крупное обновление с новым классом Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять