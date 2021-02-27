Бывший глава разведки Украины оценил шансы на военное нападение России

Заявление разведки Эстонии – это предупреждение от НАТО, - военный эксперт / УНИАН

Заявление разведки Эстонии о возможной реализации военной операции России против Украины и стран Балтии является сигналом от Североатлантического альянса. Однако это лишь сценарий и вряд ли российское государство реализует его в ближайшие годы. В НАТО скорее всего хотели продемонстрировать готовность противостоять угрозам Москвы, заявил в эфире телеканала Украина 24 бывший глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Он полагает, что Эстонию на обнародование отчета о возможных планах России уполномочило НАТО. Однако потенциальные военные операции РФ против Украины, или же Латвии, Литвы и Эстонии – это только сценарий, который вряд ли будет реализован Москвой в ближайшие месяцы или годы. Причиной тому является готовность Альянса противостоять таким угрозам.Читайте такжеРоссия в ООН разразилась заявлениями, обвинив Украину в оккупации своих территорий

"Чрезвычайно мощно отработана новая модель противодействия России странами НАТО. Новый президент США и лидеры стран Евросоюза на мюнхенской конференции согласовали позицию усилить оборонительную составляющую НАТО, Европейского Союза. Президент США Байден сказал - мы будем согласно 5 статье устава НАТО действовать на любые локальные агрессии, среднего уровня или масштабные в отношении стран-участниц. Разведка Эстонии озвучила этот сценарий как предупреждение, что они готовы противодействовать", - сказал Маломуж, отметив, что о российских планах известно всем на Западе и в Украине. Киев также готов r военным операциям Москвы.

Также он подчеркнул, что усиление позиций России в Беларуси с целью давления на Украину будет очень серьезным. Однако вряд ли россияне в ближайшее время готовятся к военным операциям.

Военная агрессия России