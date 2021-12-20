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"Целовал и обнимал маму": женщина после 2,5 лет вернула сына, которого удерживали бывший муж и свекровь

20 декабря 2021, 11:58

По словам матери, Екатерины Говоровой, семейство экс-супруга категорически отказалось исполнять решение суда по поводу того, что Тимофей должен жить у нее.

Сын
Екатерина Говорова с сыном Тимофеем / facebook.com/Катерина Говорова

В Хмельницкой области матери после двух с половиной лет борьбы вернули сына. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Как сообщают журналисты, матери юного Тимофея Говорова Екатерине пришлось дежурить под домом своего экс-супруга практически два с половиной года. Ребенка ему помогали удерживать мать и ее сожитель.

По словам Катерины, семейство экс-супруга категорически отказалось исполнять решение суда по поводу того, что Тимофей должен жить у нее.

Мальчика удалось найти после долгих розысков в гостинице в 500 километрах от Киева. Тимофея скрывала бабушка Раиса Говорова со своим сожителем Игорем Князевым в Карпатах.

Журналисты сообщают, что отец ребенка Максим Говоров скоро будет осужден за то, что не выполнил решение суда и не отдал ребенка

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"Я не поверила, когда взяла его на руки. Он оказался тяжелее, чем я думала. У меня подкашивались ноги, я несколько раз хотела себя ущипнуть", − говорит Екатерина.

Маленький мальчик плакал, целовал и обнимал маму, которую не видел практически половину своей жизни.

Как говорят специалисты, вышеуказанная ситуация сложилась потому, что государственная исполнительная служба требует немедленного реформирования. Сейчас там средняя зарплата в 6 тысяч гривен и потому у сотрудников нет особого желания исполнять судебные решения.

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Напомним, ранее на Виннитчине роженица бросила свою здоровую новорожденную дочь, а сама пропала, оставив в приемном отделении ложную информацию о себе.

Поскольку мать к младенцу не вернулась, об этом случае сообщили в полицию и соцслужбы. Как рассказала сотрудница ювенальной полиции, правоохранители выяснили, что человека с оставленными роженицей данными не существует, отказа от ребенка она тоже не оставила.

Спустя три месяца в роддом наведалась мама с родственниками и устроила скандал, требуя вернуть дочь.

Впереди у 40-летней Ольги, которая называется матерью Надежды, — судебные разбирательства и экспертиза ДНК. Женщина объяснять что-либо отказывается, даже на первом судебном заседании она не рассказала, почему бросила малышку.

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