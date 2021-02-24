Член набсовета Нафтогаза зарегистрировала гигантскую зарплату / УНИАН

Наталья Бойко, одна из членов наблюдательного совета госкомпании Нафтогаз Украины, которая в минувшем году в среднем получала около 194 тысячи гривен месячной зарплаты, в феврале 2021 года получила более 435 тысячи гривен вознаграждения за работу. Такая информация есть в ее декларации о существенных изменениях в имущественном положении, внесенной в единый госреестр.

Согласно предоставленным Бойко данным, 10 февраля 2021 года она получила выплату в размере 435,050 тысяч гривен. Источником средств указан ее работодатель - Нафтогаз Украины.

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