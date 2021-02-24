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Член набсовета Нафтогаза зарегистрировала гигантскую зарплату

24 февраля 2021, 18:14
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Наталья Бойко подала в государственный реестр информацию о получении сотен тысяч гривен заработной платы в Нафтогазе Украины за февраль нынешнего года.

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Член набсовета Нафтогаза зарегистрировала гигантскую зарплату / УНИАН

Наталья Бойко, одна из членов наблюдательного совета госкомпании Нафтогаз Украины, которая в минувшем году в среднем получала около 194 тысячи гривен месячной зарплаты, в феврале 2021 года получила более 435 тысячи гривен вознаграждения за работу. Такая информация есть в ее декларации о существенных изменениях в имущественном положении, внесенной в единый госреестр.

Согласно предоставленным Бойко данным, 10 февраля 2021 года она получила выплату в размере 435,050 тысяч гривен. Источником средств указан ее работодатель - Нафтогаз Украины.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Летом 2018 года стало известно, что четыре десятка топ-менеджеров Нафтогаза Украины (в том числе и глава правления Андрей Коболев) получили миллионные премии за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
  • Утвержденный размер бонусов составлял 1% от выигранной суммы, которая превышает 4 миллиарда долларов США. Таким образом, члены правления должен был получить премии общей суммой в 46,3 миллиона долларов США.
  • Позднее в Нафтогазе прямо отказались озвучивать журналистам полный перечень представителей топ-менеджента компании, которые получат данные премит.
  • В феврале 2019 года Кабмин предложил Андрею Коболеву новый контракт на пост главы Нафтогаза. Документ предусматривал двухкратное снижение его зарплаты - с месячным окладом в районе 2,08 миллиона гривен. Позднее, в марте, контракт был подписан. Коболев руководит Нафтогазом и поныне.
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