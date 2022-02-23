Чрезвычайное положение в Украине: онлайн-трансляция Право на владу

Чрезвычайное положение в Украине. Обострение на Донбассе набирает обороты с каждым днем. Решится ли Путин на полномасштабное наступление?

Верховная Рада вводит чрезвычайное положение по всей стране. Президент издает указ о призыве резервистов. Кого призовут в первую очередь? В обществе идут дискуссии о необходимости легализации оружия.

Об этом и другом ведущие Наталья Мосейчук и Егор Гордеев будут говорить с гостями специального телемарафона ток-шоу Право на владу и программы Твой вечер сегодня в 21.00.

Гостями эфира станут:

Денис Монастырский, министр внутренних дел;

Александр Корниенко, первый заместитель председателя Верховной Рады;

Виталий Кличко, мэр Киева;

Андрей Садовый, мэр Львова;

Игорь Терехов, мэр Харькова;

Вадим Бойченко, мэр Мариуполя;

Валентин Гладких, политический эксперт портала "Слово и дело";

Марк Фейгин, адвокат, блогер;

Михаил Чаплыга, политический эксперт;

Алексей Арестович, военный и политический обозреватель;

Игорь Гузь, народный депутат, "За майбутнє"

Олег Жданов, военный эксперт;

Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный;

Юрий Романенко, соучредитель Украинского института будущего;

Ростислав Хотин, журналист Радио Свобода;

Александр Ольшанский, заместитель председателя Исполнительного комитета реформ.

Начало эфира - в 21:00 по киевскому времени.