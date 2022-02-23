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Чрезвычайное положение в Украине: онлайн-трансляция Право на владу

23 февраля 2022, 20:38

Смотрите Право на владу и Твой вечер на сайте Главред.

Чрезвычайное положение в Украине. Обострение на Донбассе набирает обороты с каждым днем. Решится ли Путин на полномасштабное наступление?

Верховная Рада вводит чрезвычайное положение по всей стране. Президент издает указ о призыве резервистов. Кого призовут в первую очередь? В обществе идут дискуссии о необходимости легализации оружия.

Об этом и другом ведущие Наталья Мосейчук и Егор Гордеев будут говорить с гостями специального телемарафона ток-шоу Право на владу и программы Твой вечер сегодня в 21.00.

Гостями эфира станут:

  • Денис Монастырский, министр внутренних дел;
  • Александр Корниенко, первый заместитель председателя Верховной Рады;
  • Виталий Кличко, мэр Киева;
  • Андрей Садовый, мэр Львова;
  • Игорь Терехов, мэр Харькова;
  • Вадим Бойченко, мэр Мариуполя;
  • Валентин Гладких, политический эксперт портала "Слово и дело";
  • Марк Фейгин, адвокат, блогер;
  • Михаил Чаплыга, политический эксперт;
  • Алексей Арестович, военный и политический обозреватель;
  • Игорь Гузь, народный депутат, "За майбутнє"
  • Олег Жданов, военный эксперт;
  • Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный;
  • Юрий Романенко, соучредитель Украинского института будущего;
  • Ростислав Хотин, журналист Радио Свобода;
  • Александр Ольшанский, заместитель председателя Исполнительного комитета реформ.

Начало эфира - в 21:00 по киевскому времени.

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Право на владу
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