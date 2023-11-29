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Что меняется с 1 декабря: проверки бизнеса, новый формат уплаты единого налога и субсидии в Пенсионном

Дмитрий Видоменко
29 ноября 2023, 11:30
С 1 декабря в Украине частично возвращаются налоговые проверки бизнеса, другая процедура уплаты единого налога и будет новый формат оформления субсидий.
Проверки и субсидии
Что меняется в Украине с 1 декабря? / Главред

9 ноября 2023 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №10016-д о частичном возвращении с 1 декабря документальных налоговых проверок.

Возвращение с 1 декабря налоговых проверок бизнеса

Но, как рассказал в комментарии Главреду Иван Маринюк, руководитель практики налогового права юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", маловероятно, что этот документ заработает уже с 1 декабря ‒ по вполне прозаичной причине.

"Прежде всего, законопроект №10016-д, который вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и восстанавливает большую часть налоговых проверок с 01.12.2023, пока заблокирован (подано постановление об отмене решения о принятии законопроекта №10016-д). Дополнительно надо еще завершить законодательную процедуру. Учитывая это, маловероятно, что нововведения заработают с 01 декабря", ‒ сказал он.

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Как рассказала Главреду Наталья Куриленко, руководитель налоговой практики и член "Ассоциации юристов Украины", суть ситуации в том, что даже когда проверки начнутся, они отнюдь не коснутся всех налогоплательщиков-предпринимателей.

Плановые проверки в 2024 году будут ждать не всех налогоплательщиков, а только тех, кто:

  • работает или работал в сфере производства/реализации подакцизной продукции;
  • работает или работал в сфере игорного бизнеса;
  • предоставляет или предоставлял финансовые, платежные услуги;
  • нерезиденты Украины, которые работают или работал в нашей стране через обособленные подразделения (постоянные представительства).

Кроме того, говорит Куриленко, проверки будут проводиться и у другие налогоплательщики, которые по итогам 2021 года, соответствуют одному из следующих критериев:

  • их уровень уплаты налога на прибыль на 50 и более процентов ниже, чем средний уровень уплаты по отрасли;
  • уровень уплаты НДС на 50 и более процентов меньше, чем уровень уплаты по отрасли (кроме, плательщиков у которых экспорт составляет 25 и более процентов общих объемов поставок и уровень уплаты налога на прибыль составляет не менее 50% уплаты по отрасли);
  • дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность более чем вдвое;
  • для ФЛП - общая сумма расходов, в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, составляет 75 или более процентов суммы общего годового дохода, если сумма общего годового предпринимательского дохода составляет 10 миллионов гривен и более;
  • начисление и/или выплата заработной платы в размере меньше средней заработной платы по отрасли в соответствующем регионе.

Иван Маринюк, в свою очередь, советует коммерсантам тщательно проверить налоговую документацию и ‒ в случае нужды – не поскупиться на юридический и бухгалтерский аудит своей работы.

"Бизнесу я бы все равно советовал навести порядок в своих документах, и, при необходимости, провести юридический и бухгалтерский аудит своей деятельности, а также заключить договоры с юристами и адвокатами, которые могли бы быстро реагировать на налоговые вызовы", ‒ сказал он.

Как рассказал Главреду адвокат Яков Воронин ‒ управляющий Адвокатского бюро "Якова Воронина" ‒ ФЛП первой и второй групп упрощенной системы налогообложения пока не стоит опасаться проверок из-за моратория, но вот ФЛП на общей системе налогообложения и на 3-й группе единого налога приготовиться нужно.

"Количество ФЛП, которые по состоянию на 1 июня 2023 года состояли на учете в органах ГНС составляло 2008,2 тыс. человек, из них 76% - "единщики". При этом, как плательщики третьей группы ЕН, зарегистрировалось примерно 49% предпринимателей. Если опираться исключительно на цифры, то получается, что мораторий не будет работать примерно для 1 млн 230 тысяч физических лиц-предпринимателей - а это немалое количество бизнеса. Но необходимо заметить, что здесь произойдет фильтрация по критериям включения в план-график. То есть реальный процент ФЛП, которые будут находиться под риском проверки гораздо меньше, а количество предпринимателей, которые реально столкнутся с проверкой - еще ниже", ‒ сказал он.

Проверки, бизнес
фото УНИАН

Как напомнила "Главреду" адвокат, партнер, арбитражный управляющий, АО "Winner Partners" Юлия Шелест, решение сохранить мораторий на налоговые проверки для большей части бизнеса, принятое Верховной Радой в июне 2023 года, вызвало серьезные разногласия между Украиной и МВФ.

"Отмена моратория была одним из обязательств украинского правительства в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования, под которую "подвязана" помощь других доноров", ‒ сказала она.

Кроме того, Шелест говорит, что закон №10016-д не возвращает проверки для ФЛП первой и второй групп и предприятий на оккупированных территориях или территориях, где идут боевые действия.

Эксперт и кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии Главреду сказал, что отмена налоговых льгот и частичная отмена моратория на проверки крайне негативно скажется на процессе восстановления экономики ‒ ведь украино-российской войне конца-края пока не видно.

"Экономика Украины понесла огромные потери в результате войны. Многие предприятия прекратили свою деятельность, или значительно сократили объемы производства и продаж. Отмена налоговых льгот и моратория на проверки, которые были введены в начале войны с целью поддержки предпринимателей, негативно скажется на процессе восстановления экономики. Многие предприятия потеряли свой товар, оборудование, документацию и тому подобное. Как теперь им отчитываться перед налоговой? Поскольку Украина имеет рекордный дефицит бюджета, то целью налоговых проверок будет не объективная проверка правильности начисления и уплаты налогов, а попытка выбить из предпринимателей как можно больше средств", ‒ сказал он.

Проверки, бизнес
фото УНИАН

С 1 декабря меняются требования к назначению платежа для уплаты единого налога

Как рассказала "Главреду" адвокат, партнер, арбитражный управляющий, АО "Winner Partners" Юлия Шелест с 1 декабря 2023 года завершается переходный период, в течение которого заполнение налогоплательщиками реквизита "Назначение платежа" при уплате налогов, сборов, других платежей и единого взноса было возможно в неструктурированном формате.

Иван Маринюк, в свою очередь, поведал "Главреду", что сейчас украинская платежная инфраструктура приводится в соответствие с международным стандартом обмена платежными сообщениями ISO 20022. Эти изменения кардинально не повлияют на бизнес-процесс единщика. Надо заполнить только два обязательных поля, а именно "Код вида уплаты" и "Дополнительная информация записи".

"В случае использования онлайн-банкинга необходимо один раз вести правильно назначение платежа и потом платить по шаблону с определенной периодичностью. Например: ЕСВ - "101 ЕСВ за 3 квартал 2023 года"; Единый налог - 101 единый налог за 3 квартал 2023 года. Раньше еще требовалось указание РНУКПП (налогового номера)", ‒ сказал он.

Как говорит Шелест, теперь для корректной идентификации плательщиков налогов и сборов при заполнении реквизитов нужно:

  • при уплате налогов и сборов плательщиком через кассу и/или терминалы самообслуживания тот, кто предоставляет платежные услуги, при формировании pacs.008 указал информацию именно о налогоплательщике в блоке реквизитов "Фактический плательщик" ("Ultimate Debtor");
  • при уплате налогов и сборов юридическим лицом за свои дочерние подразделения тот, кто предоставляет платежные услуги, при формировании pacs.008 в блоке реквизитов "Фактический плательщик" ("Ultimate Debtor") указывал информацию именно о дочерней компании как налогоплательщике.

Более детальную информацию по этой теме, говорит эксперт, коммерсанты могут увидеть на официальном сайте НБУ.

Жилищные субсидии: что изменится для украинцев с 1 декабря

Субсидии
/ фото УНИАН

Как рассказала "Главреду" адвокат "Адвокатского бюро Ивана Хомича" Елена Воронкова, согласно постановлению Кабинета министров №1041 внесены изменения в механизм назначения и выплаты субсидий и предусмотрено, что теперь назначение жилищных субсидий осуществляется Пенсионным фондом Украины (ПФУ), а не Минсоцполитики.

По ее словам, существенно для населения Украины в плане оформления субсидий мало что меняется ‒ кроме непосредственно органа, куда нужно обращаться.

На первый взгляд, говорит эксперт, изменение такое будет позитивным.

"К положительным изменениям можно отнести возможность обращаться за получением субсидий по принципу экстерриториальности, то есть независимо от места регистрации. Внутренне перемещенные лица также имеют право на получение субсидий по месту фактического проживания. Перенос данных действующих получателей субсидий в систему Пенсионного фонда Украины должен происходить автоматически, то есть для тех, кто уже получал субсидии повторное обращение не является необходимым", ‒ сказала Воронкова.

Но, вместе с тем, считает эксперт, проблема возникнет в другом. Согласно данным Воронковой, органы ПФУ испытывают постоянную нехватку сотрудников уже много лет. А для того количества работников, которое есть на сегодняшний день, и уже имеющихся функций хватает более чем ‒ и без передачи им функций по обслуживанию субсидий.

"Реализация вышеуказанных изменений существенно усложнит процесс получения субсидий, поскольку обрабатывать будут заявки органы, которые и так уже работают в режиме перегрузки. И если ранее должностные лица этих органов с этим вопросом не сталкивались, а значит будут изучать механизмы заново, сроки обработки затягиваются и будут затягиваться, ‒ сказала она.

Как рассказал "Главреду" политический аналитик и юрист Дмитрий Франчук, передача субсидий из Минсоцполитики в ПФУ была использована для того, чтобы сделать процедуру назначения и начисления субсидий может стать более прозрачной и простой. Ведь Пенсионный фонд имеет по сравнению с Минсоцполитики более развитую информационную систему, которая позволяет быстро обрабатывать большие объемы информации. И это, в свою очередь, может привести к сокращению сроков назначения и начисления субсидий

"Процедура выплаты субсидий может стать более удобной для получателей. Пенсионный фонд имеет широкую сеть отделений, что позволяет получать субсидии в более удобном месте Пенсионный фонд может ввести новые способы получения субсидий, например, через электронные сервисы. Не нужно будет обращаться в органы социальной защиты населения для назначения или перерасчета субсидии. Вы можете подать заявку на субсидию или перерасчет субсидии через Пенсионный фонд. Украинцы могут получать субсидию на свой банковский счет или через Укрпочту Также можно воспользоваться новыми электронными сервисами Пенсионного фонда для получения субсидии", - сказал он.

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