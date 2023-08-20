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До конца августа нужно заплатить налог на квартиры: кому из украинцев и сколько именно

Дмитрий Видоменко
20 августа 2023, 11:26 обновлено 20 августа, 11:31
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Украинцы обязаны заплатить налоги за свои квартиры до конца августа Но только тех, кто получил квитанцию с указанием суммы налога.
Монеты, налоги
Норма налога на недвижимость установлена законодательством / коллаж фото УНИАН

Граждане Украины, у которых есть собственное жилье в виде квартир, обязаны заплатить налоги за него до конца августа нынешнего года. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Как говорят чиновники, уплата коснется только тех, кто получил квитанцию с указанием суммы налога и при этом имеет жилье, площадь которого превышает норму.

Норма установлена законодательством. Правда, местная власть имеет возможность увеличить норму (а вот уменьшить ее нельзя).

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Предельный размер "нормы" на недвижимость составляет:

  • 60 квадратных метров для квартиры;
  • 120 квадратных метров на дом;
  • 180 квадратных метров, если у человека в собственности есть и дом, и квартира.

Если недвижимость (например, квартира) разделена между несколькими собственниками (мужем и женой), то норму в 60 квадратов применяют для каждого из них. И налог насчитывается только на "лишнюю" площадь.

Размер налога составляет до 1,5% минимальной зарплаты за прошлый год. В прошлом году такая ЗП была в размере 6,700 тысячи (и не изменилась до сих пор). Таким образом, максимальная сумма налога для "лишней" площади составляет 100 грн 50 коп за квадратный метр.

Налог на недвижимость поступает в местные бюджеты. Соответственно, платить налог нужно по месту регистрации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вплоть до 1 июля рассылались квитанции на уплату налога на недвижимость. Информация о налоговых нововведениях обнародована на официальном сайте Верховной Рады. Сообщается, что платить налог нужно будет за квартиры площадью от 60 квадратов и за дома площадью от 120 квадратов.

Если у человека в наличии в собственности объект недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.

Кроме того, популярное украинское финучреждение Monobank повысило тариф на снятие наличных в банкоматах. С этого дня за снятие собственных средств украинцы платят не 0,5% от суммы (как было ранее), а 0,9%.

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