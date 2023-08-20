До конца августа нужно заплатить налог на квартиры: кому из украинцев и сколько именно

Граждане Украины, у которых есть собственное жилье в виде квартир, обязаны заплатить налоги за него до конца августа нынешнего года. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Как говорят чиновники, уплата коснется только тех, кто получил квитанцию с указанием суммы налога и при этом имеет жилье, площадь которого превышает норму.
Норма установлена законодательством. Правда, местная власть имеет возможность увеличить норму (а вот уменьшить ее нельзя).
Предельный размер "нормы" на недвижимость составляет:
- 60 квадратных метров для квартиры;
- 120 квадратных метров на дом;
- 180 квадратных метров, если у человека в собственности есть и дом, и квартира.
Если недвижимость (например, квартира) разделена между несколькими собственниками (мужем и женой), то норму в 60 квадратов применяют для каждого из них. И налог насчитывается только на "лишнюю" площадь.
Размер налога составляет до 1,5% минимальной зарплаты за прошлый год. В прошлом году такая ЗП была в размере 6,700 тысячи (и не изменилась до сих пор). Таким образом, максимальная сумма налога для "лишней" площади составляет 100 грн 50 коп за квадратный метр.
Налог на недвижимость поступает в местные бюджеты. Соответственно, платить налог нужно по месту регистрации.
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вплоть до 1 июля рассылались квитанции на уплату налога на недвижимость. Информация о налоговых нововведениях обнародована на официальном сайте Верховной Рады. Сообщается, что платить налог нужно будет за квартиры площадью от 60 квадратов и за дома площадью от 120 квадратов.
Если у человека в наличии в собственности объект недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.
Кроме того, популярное украинское финучреждение Monobank повысило тариф на снятие наличных в банкоматах. С этого дня за снятие собственных средств украинцы платят не 0,5% от суммы (как было ранее), а 0,9%.
Вам может быть интересно: