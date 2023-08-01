В Украине подняли часть налогов: кому придется платить больше

В Украине с 1 августа отменили льготные налоги для ФОПов. Проверки вернули только тем, кто занимается подакцизной продукцией, азартными играми.

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Кроме того, бизнес освобождается от ответственности за нарушение требований в сфере РРО / коллаж УНИАН и Korupciya

В Украине с 1 августа 2023 года отменили льготные налоги для "ФОПов" в 2%. Соответствующий закон Рада приняла 30 июня, а недавно его подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно документу, с 1 августа 2023 г. отменяется уплата 2% единый налог (ЕН). Однако есть нюансы:

Плательщик такого налога будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2%-го ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без предоставления такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2%-го ЕН будет автоматически переводиться на систему, на которой находился до избрания 2%-го ЕН;

Новообразованные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2%-й ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;

Автоматически восстанавливаются права и обязанности плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;

Плательщикам, которые в 2023 г. перешли с 2%-го ЕП на общую систему, предоставляется право перейти повторно в 2023 г. на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. В случае подачи заявления до 1 сентября. Такой плательщик будет считаться плательщиком ЕП с 1 августа.

Кроме того, бизнес освобождается от ответственности за нарушение требований в сфере РРО (регистраторов расчетных операций), которые состоялись в период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года. Итак, после нововведений мелкий и средний бизнес должен будет увеличить налоговые отчисления, а контролирующие органы снова смогут ходить с проверками.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вплоть до 1 июля рассылались квитанции на уплату налога на недвижимость. Информация о налоговых нововведениях обнародована на официальном сайте Верховной Рады. Сообщается, что платить налог нужно будет за квартиры площадью от 60 квадратов и за дома площадью от 120 квадратов.

Если у человека в наличии в собственности объект недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.

Кроме того, популярное украинское финучреждение Monobank повысило тариф на снятие наличных в банкоматах. С этого дня за снятие собственных средств украинцы платят не 0,5% от суммы (как было ранее), а 0,9%.

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