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"Дефицит увеличился": в Укрэнерго назвали часы, когда будут выключать свет в четверг

Руслана Заклинская
22 мая 2024, 19:41
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Из-за значительной облачности в большинстве регионов Украины СЭС будут вынуждены снизить производство электроэнергии, пояснили в "Укрэнерго".
'Дефицит увеличился': в Укрэнерго назвали часы, когда будут выключать свет в четверг
В какие часы в Украине будут выключать свет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В четверг, 23 мая, графики почасовых отключений света будут действовать с 00:00 до 24:00 по всей территории Украины. Их будут применять для промышленных и бытовых потребителей. Об этом сообщило "Укрэнерго".

В то же время энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование жизненно важных систем для населения, ограничивать не будут.

"Причина продления срока действия ограничений - прогнозируемая плотная облачность в большинстве регионов Украины, из-за которой солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии. Соответственно, в энергосистеме увеличится объем дефицита", - пояснили в компании.

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В "Укрэнерго" отметили, что отключения света будут применяться в случае превышения установленных лимитов потребления, которые каждый вечер доносит Диспетчерский центр "Укрэнерго" к каждому облэнерго. Информацию о внедрении отключений в вашем регионе можно найти в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго и на страницах в соцсетях.

"Главная причина применения мер ограничения - последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак", - добавили в "Укрэнерго".

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - новости по теме

Напомним, 14 мая в Украине зафиксировали серьезный дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов и роста потребления. Тогда энергетики впервые в этом году ввели аварийные отключения света во всех регионах Украины, которые применяют и по сей день.

Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, отметил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.

Как сообщал Главред, в Украине будут разрабатывать проект постановления относительно справедливых графиков отключений электроэнергии в регионах. Министерство энергетики и "Укрэнерго" получили задание от премьер-министра Дениса Шмыгаля разработать рациональные и равномерные графики отключений для потребителей.

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