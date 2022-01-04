Дикий пранк в Днепре: школьник плюнул в лицо продавца киоска и нарвался на неожиданную ответку

днепр / 49000.com.ua

В Днепре 14-летний школьник Тимофей отличился отвратительным поступком. Он постучал в окно киоска и плюнул в лицо продавщицы.

Действия молодого человека его товарищи фиксировали на видео. Кадры были опубликованы в местных Telegram-каналах.

Отмечается, что ученик восьмого класса постучал в киоск на проспекте Калнышевского, а когда продавщица открыла окошко, он плюнул ей в лицо и сбежал.

Отметим, что подростка все же настигло наказание. Его перехватили очевидцы происшествия, которые провели с ним "воспитательную работу".

Подросток признал, что перед этим употреблял алкоголь, а вот пояснить мотивы своего поступка он не смог.

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Все закончилось тем, что трусливый школьник сам получил плевок в лицо.

Напомним, в одной из школ Одессы ученица старших классов отравилась, выпив колу, к который был подмешан антисептик. 14-летнюю школьницу госпитализировали.

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