Днепропетровщина использует каждый час, чтобы укрепить оборону области, - ОГА

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко призвал руководителей районов и предприятий не строить самовольно блокпосты и не перегораживать трассы и улицы.

Вооруженные Силы Украины используют каждый час, чтобы укрепить оборону области. Пока в регионе нет ни одного российского солдата или ДРГ, ситуация стабильная и контролируемая, сообщает Днепропетровская ОГА.

"Самовольно не стройте блокпосты. Не перегораживайте трассы, улицы. Это мешает жизнедеятельности городов. Нам нужно вывозить мусор, снабжать продуктами магазины, лекарствами – аптеки. Задержка какого-либо транспорта недопустима. Все действия обязательно согласовывайте со штабом обороны", – обратился к жителям Валентин Резниченко.

В области работает транспорт, больницы, магазины. Действует система оповещения. С 20:00 до 6:00 на Днепропетровщине введен комендантский час. В целях безопасности в это время запрещено выходить на улицу и в общественные места без специальных пропусков.

Также запрещено снимать на фото и видео блокпосты, дислокацию и передвижение военной техники. В ОГА предупредили, что это стратегическая информация, которую нельзя разглашать.

"Благодарю всех граждан области за соблюдение дисциплины. Если есть возможность, оставайтесь дома. Услышав сирену, не медлите: сразу в укрытие. Это ваша безопасность", – добавил глава области.