"До последнего обороняли": боец спецназа рассказал о смертельно опасном бою, где участвовал Буданов

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов весной 2022 года засветился на Донбассе, где едва не получил ранение.

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Генерал Буданов участвовал в опасной спецоперации в Северодонецке / коллаж Главред, фото УНИАН

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов весной 2022 лично участвовал в опаснейшей спецоперации на Донбассе. Об этом в комментарии порталу ТСН боец специального подразделения "Шаманбат" (позывной "Саид").

По его словам, главный украинский разведчик добровольно пошел в самое пекло и едва не получил ранение. были вынуждены отступить.

"У нас упал фланг полностью. Но все равно стояли. Пока россияне мосты (через реку Северский Донец — Главред), которые связывали город с "большой землей", не подвели. Потом был уже приказ на уход. До последнего мы обороняли Северодонецк ", – рассказал Саид.

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В уже полуокруженный город Буданов, говорит спецназовец, прибыл, чтобы поддержать других сотрудников ГУР. И с большим трудом ему удалось выйти из боя без ранения.

Напомни, как сообщал Главред, ранее командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" рассказал об одной из боевых задач, в которой принимал участие Буданов. В частности, глава ГУР смог с помощью рации взять в плен 19 оккупантов.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области войдет в историю. Тогда украинские воины освободили более 10 тысяч кв. км территории и полтысячи населенных пунктов. По его словам, это стало "ментальным поражением" для россиян.

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