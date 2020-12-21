Добивал лежачего без сознания: в Днепре отморозок жестоко избил парня

В Днепре неалекват жестоко избил парня в магазине / pexels.com

В Днепре неадекватный 33-летний мужчина жестоко избил 19-летнего парня в одном из супермаркетов.

Агрессивный мужчина задержан, ему объявлено подозрение в покушении на убийство, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел 19 декабря в одном из магазинов в Центральном районе Днепра.

После произошедшего конфликта злоумышленник нанес 19-летнему потерпевшему множественные удары по разным частям тела.

20 декабря следователем Днепровского отдела полиции мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Как сообщают в днепровских пабликах в соцсетях, в результате избиения молодой парень получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, раны правой височной области и сильный ушиб позвоночника. Пострадавшего с полученными травмами госпитализировали в больницу.

Обратим внимание, что на опубликованном виде видно, что за избиением безучастно наблюдал охранник супермаркета, который не попытался остановить жестокую расправу.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:

Напомним, ранее сообщалось о том, что сотруднику-инспектору патрульной полиции города Днепр сообщили о подозрении в хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

Правоохранитель является одним из участников конфликта со стрельбой, который произошел в одном из развлекательных заведений Днепра. Ссора случилась между начальником службы охраны и посетителями, среди которых был и инспектор патрульной полиции.