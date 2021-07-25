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"Дохлые медузы, но без морских блох": туристы рассказали о "катастрофе" в Кирилловке

25 июля 2021, 17:56

На Азовском побережье Запорожской области, 24 июля внезапно исчезли почти все медузы.

Медузы в Кирилловке
Медузы в Кирилловке исчезли / twitter.com/KrimRt

Курорты Азовского моря, на которые жаловались отдыхающие с начала июля из-за нашествия медуз, наконец-то очистились. Вода в море стала прохладнее, как и температура воздуха.

Туристы публикуют видео и рассказывают, что сейчас происходит на южном побережье.

Из морской воды на пляжах популярного курортного поселка Кирилловка на Азовском побережье Запорожской области, 24 июля внезапно исчезли почти все медузы. В воскресенье, 25 июля, эта приятная для отдыхающих тенденция сохранилась.

Как рассказывает автор одного из видео, 25 июля на Федотовой косе "море шикарное, народ купается, медуз нет, блох нет".

По словам автора видео, температура воды около 25-26 градусов, иногда на пляж выбрасывает мертвых медуз-корнеротов, но купаться они уже не мешают.

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Отдыхающие говорят, что в целом на курортах Азовского моря стало чуть прохладнее, но температуру оценивают как комфортную.

Что делать, если вас ужалила медуза

В водах Азовского моря можно встретить два вида медуз - аурелия (ушастая медуза), и корнерот. Первый вид - не опасен, а вот корнерот может обжечь своими щупальцами.

Если произошел контакт с медузой:

  • на всякий случай примите антигистаминный препарат (противоаллергический),
  • промойте обожженное место морской или соленой водой (но не пресной),
  • попробуйте удалить частички жгучих нитей медузы,
  • нейтрализуйте ожоги соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-м уксусом.

Как ранее сообщал Главред, в курортном Бердянске Запорожской области, который привлекает туристов теплым Азовским морем, отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах.Туристами не дают покоя морские блохи.

А в Киеве в Русановском заливе Днепра вода приобрела странный вид и цвет. Соответствующие кадры публикуют очевидцы в соцсетях.

На записи видно, что чистый речной поток смешивается с мутной глинистой массой.

Также туристы показали катастрофическую ситуацию в Кирилловке. Азовское море кишит медузами.

Азовское море медузы
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