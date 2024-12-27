"Доллары в унитазе": появились новые детали в деле львовских чиновников-коррупционеров во главе с депутатом от "ЕС"

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Владимир Доманский и Олег Синютка

В деле о вымогательстве денег у львовского предпринимателя депутатом от фракции "Европейская солидарность" Львовского облсовета Владимиром Доманским и его сообщником Виталием Денегой, первым заместителем мэра Яворова, появляются новые детали. К схеме может быть причастно топ-руководство партии Петра Порошенко, передают fakty.ua.

По данным следствия, задержанные пытались обмануть местного частного предпринимателя и мошенническим методом забрать у него 1 миллион 200 тысяч гривен. Чиновники обещали предпринимателю помочь выиграть тендер на выполнение строительных работ в регионе, но он от предложения отказался. После того, как предприниматель самостоятельно победил, злоумышленники решили сделать вид, что это именно они помогли и в навязчивой форме начали требовать у бизнесмена часть прибыли: 25 тыс. долларов, а также 190 тыс. гривен.

Как отмечает Офис генпрокурора, депутата облсовета и заместителя мэра задержали после передачи второй части денег. Им сообщено о подозрении в мошенничестве по предварительной группе лиц в особо крупных размерах.

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Владимира Доманского связывают с Олегом Синюткой, членом политсовета "ЕС", действующим народным депутатом, бывшим председателем Львовской ОГА, который также в свое время фигурировал в антикоррупционных расследованиях. Доманского называют протеже Синютки, который до сих пор сохранил политическое и финансовое влияние на Львовщине. Таким образом не исключено, что к вымогательству средств у бизнесмена мог быть причастен и сам нардеп, ведь выборы рано или поздно состоятся, а деньги на предвыборную кампанию сами себя не сделают.

Как известно, с 2015 до 2019 года Владимир Доманский работал на должности поселкового головы Брюховичей. Еще в 2020 году ZAXID.NET информировал о масштабной земельной афере в Брюховичах, во время которой из собственности общины поселка незаконно вывели 1,5 га. В сентябре 2020 года у Доманского проводили обыск по этому делу.

На местных выборах в 2020 году Доманский был избран во Львовский областной совет как самовыдвиженец. В совете вошел во фракцию партии "Европейская солидарность".

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