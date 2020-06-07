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Масштабное ДТП на трассе Киев-Чоп: среди погибших есть ребенок

7 июня 2020, 23:58

В Ровенской области произошло жуткое ДТП, в результате которого погибло 4 человека.

Авария на трассе Киев-Чоп

Сегодня в Ровенской области произошло масштабное ДТП с участием с участием трех автомобилей и грузовика. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что авария произошла сегодня, 7 июня, около 18:44.

"7 июня в 18:44 на автодороге Киев-Чоп возле села Вересневое Ровенского района произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика с полуприцепом. Вследствие ДТП четыре человека из них один ребенок погибли на месте происшествия. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали всех погибших", - сообщили в МВД.

Все обстоятельства данного происшествия устанавливает полиция.

Как ранее писал Главред, в ночь на субботу, 30 мая, в Харькове в результате ДТП с участием патрульного авто полиции погибли два человека.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Харьковской области, авария произошла на Московском проспекте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на трассе Киев – Чоп во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

ДТП Ровненская область
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