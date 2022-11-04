Два часа мощных взрывов: на Херсонщине уничтожили места расположений оккупантов РФ

Нанесен удар по расположению оккупантов на Херсонщине / CC0 Public Domain

В результате ночного удара в Херсонской области был разрушен гостиничный комплекс в селе Раденск.

Как сообщил в Telegram мэр города Олешки Евгений Рыщук, там базировались российские оккупанты.

"Сегодня ночью была отработка гостиничного комплекса "Золотой Фазан" вблизи с.Раденск Олешковского района Херсонской области, зафиксировано попадание, в течение двух часов была детонация", — написал Рыщук.

По его словам, информации о количестве пораженной техники и личного состава пока нет, однако "местное население близко не подпускается".

"По предварительным свидетельствам комплекс разрушен полностью", — добавил Рыщук.

Кроме того, на Херсонщине также был нанесен удар по расположению оккупантов в Олешках, сообщил депутат облсовета Сергей Хлань.

"ВСУ накрыли расположение оккупантов в Олешках", — рассказал он в эфире Эспрессо.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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