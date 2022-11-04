Два часа мощных взрывов: на Херсонщине уничтожили места расположений оккупантов РФ

Сегодня ночью была отработка гостиничного комплекса "Золотой Фазан", рассказал Евгений Рыщук.
В результате ночного удара в Херсонской области был разрушен гостиничный комплекс в селе Раденск.
Как сообщил в Telegram мэр города Олешки Евгений Рыщук, там базировались российские оккупанты.
"Сегодня ночью была отработка гостиничного комплекса "Золотой Фазан" вблизи с.Раденск Олешковского района Херсонской области, зафиксировано попадание, в течение двух часов была детонация", — написал Рыщук.
По его словам, информации о количестве пораженной техники и личного состава пока нет, однако "местное население близко не подпускается".
"По предварительным свидетельствам комплекс разрушен полностью", — добавил Рыщук.
Кроме того, на Херсонщине также был нанесен удар по расположению оккупантов в Олешках, сообщил депутат облсовета Сергей Хлань.
"ВСУ накрыли расположение оккупантов в Олешках", — рассказал он в эфире Эспрессо.
Наступление ВСУ на юге
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.
Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.
Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.
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