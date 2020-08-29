УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Экс-глава МИД Украины рассказал, когда ждать прорыва в нормандских переговорах

29 августа 2020, 10:58

Климкин подчеркнул, что встречи ради встреч – это процесс, а процесс никому не нужен.

Париж, Зеленский, Путин, Макрон, Меркель
Климкин рассказал, когда будет прорыв в нормандских переговорах / president.gov.ua

В администрации Путина понимают, что проведение встречи советников нормандской четверки накануне местных выборов в Украине важно для администрации Владимира Зеленского, поэтому будут выжимать из этого все, что возможно.

Об этом рассказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью Obozrevatel.

При этом он не уверен, состоится ли встреча советников лидеров нормандской четверки в ближайшее время.

"Нужно посмотреть, будет ли она вообще. Поскольку встречи советников нужны для подготовки переговоров лидеров. Мы прекрасно понимаем, что Путин, и вообще российское руководство, ожидает результатов выборов в Соединенных Штатах, и договариваться они собираются с коллективным Западом. И я очень надеюсь, что и с нами как с частью этого коллективного Запада, по меньшей мере, с точки зрения общей позиции", - объяснил Климкин.

По его словам, какие-то прорывы в ближайшее время возможны только тогда, когда они будут выгодны Путину, который ожидает этот контекст американских выборов, никак иначе.

Также Климкин подчеркнул, что встречи ради встреч – это процесс никому не нужен.

"Я слышал, что на сентябрь есть шансы вообще организовать встречу министров иностранных дел в нормандском формате. Об этом говорили не только в нашем, но и в немецком МИД. Очень надеюсь, что если такая встреча будет, то она будет с конкретной повесткой дня и с конкретными результатами. И, конечно, министры иностранных дел – это политический уровень, который заложит или, соответственно, не заложит основу. Поэтому я бы обращал внимание именно на такую встречу", - отметил он.

Резюмируя, Климкин добавил, что в администрации Путина понимают, что проведение встречи советников нормандской четверки накануне местных выборов в Украине важно для администрации Зеленского, поэтому будут выжимать из этого все, что возможно.

Читайте такжеКлимкин рассказал, чего боится ПутинРанее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в Нормандском формате с участием президента РФ Владимира Путина состоится до конца сентября 2020 года

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

У президента Зеленского отметили, что глава страны во время встречи министра иностранных дел Германии Хайко Маасом обратил внимание на прогресс, который приближает проведение очередной встречи Нормандской четверки на уровне руководителей государств.

"Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября", - заявил Зеленский.

Павел Климкин нормандские переговоры новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Экс-глава МИД Украины рассказал, когда ждать прорыва в нормандских переговорах». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:56
Жуткое ЧП на Днепропетровщине: подросток из ружья выстрелил другу в голову
11:55
Мэр Ивано-Франковска подстрекает народ к протесту из-за ужесточения карантина Видео
11:50
Назван витамин-помощник в борьбе против COVID-19
11:17
Зеленский почтил погибших военных в День памяти защитников Украины
11:15
Коронавирус в Киеве: более 260 новых больных, названы самые "опасные" районы Видео
11:03
Насколько вы счастливы: 8 признаков здоровых отношений Видео
10:58
Экс-глава МИД Украины рассказал, когда ждать прорыва в нормандских переговорах Видео
10:52
"Овощем не будет": астролог сказал, спасут ли Навального
10:31
Венгрия решила снова закрыть границы из-за коронавируса - СМИ
10:22
США уверенно идут к гражданскому конфликту мнение
10:04
"Распад России": эксперт предупредил о смертельной угрозе для Украины Видео
09:58
Михалок призвал переизбрать президента Беларуси Видео
09:51
Два бабьих лета и дожди: синоптик рассказал, какой будет погода в сентябре Видео
09:50
Немного солнца в холодной воде: модный красный маникюр на осень 2020 - фото Фото
09:44
Эксперты рассказали, что будет с ценой на газ
09:35
Полнолуние в сентябре: когда наступит в Украине, и для чего это худший день
09:16
Ученые рассказали, как быстро отличить грипп от COVID-19 Видео
09:15
Мед и его главные преимущества для здоровья: топ-5 Видео
09:00
"Сомнений нет, был поджог": Гео Лерос раскрыл подробности уничтожения своего авто Фото
08:57
Жара до +36: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сентябрь
08:53
Семь плохих новостей для Беларуси мнение
08:50
Коронавирус в Украине стал бесконтрольным: за сутки выявили почти 2500 больных Видео
08:38
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 августа: какие дела обречены на провал Видео
08:28
Решения КС насчет НАБУ: СМИ узнали об угрозах Зеленскому Видео
07:58
Климкин рассказал, чего боится Путин Видео
07:49
"Еще сиси": Светлана Лобода впечатлила откровенным фото
07:22
Официальный Берлин призвал Москву не прятать дело Навального за "фиговым листком" Видео
07:16
Смертельная опасность: астролог предупредила о гибельном периоде Видео
06:55
Путин сделал Западу и Лукашенко последнее китайское предупреждение мнение
06:32
Астролог рассказал, кто подлил яд Навальному
06:09
Надежды не оправдались: эксперт спрогнозировал будущее отношений между Украиной и Беларусью Видео
05:51
Сильная геомагнитная буря скрутит сосуды в конце августа Фото Видео
05:40
Где "живет" коронавирус: ученые назвали самое опасное место в квартире Видео
05:03
С Ореховый Спасом – картинки, гиф и поздравления-пожелания
04:25
Путин не сможет ввести войска в Беларусь: эксперт объяснил страх России Видео
03:49
"Государство проигрывает": названы главные провалы с карантином в Украине Видео
02:15
"Идеальная поза": модель из Украины похвасталась ягодицами на развратном фото
01:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 августа: кому светит переворот на любовном фронте Видео
00:55
В Кабмине объяснили, почему закрыли границу для иностранцев Видео
00:19
Уход Путина не поможет: эксперт рассказал, когда Россия отстанет от Украины Видео
28 августа, пятница
23:58
"Боже милостивый, дожили": Зеленский поздравил театр Франко пьесой Видео
23:45
Коронавирус в Украине поставил новый антирекорд: почти 2500 новых зараженных Видео
23:41
Ярош просит наградить активистов, которые напали на автомобиль с соратниками Кивы Видео
23:25
Чем полезна ежевика - Юлия Панкова раскрыла полезные свойства ягод
23:18
Нардепу Гео Леросу подожгли автомобиль Видео
22:59
Суд избрал меру пресечения обвиняемому в поджоге автомобиля программы Схемы
22:41
В КСУ объяснили, что значит их решение по Сытнику Видео
22:38
Как прожить дольше: этот простой чай продлевает жизнь Видео
22:26
Как пережить осеннюю депрессию - советы от Юлии Панковой
22:23
Молдова распахнула границы – но украинцам в страну нельзя Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять