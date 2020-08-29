Экс-глава МИД Украины рассказал, когда ждать прорыва в нормандских переговорах

Климкин рассказал, когда будет прорыв в нормандских переговорах / president.gov.ua

В администрации Путина понимают, что проведение встречи советников нормандской четверки накануне местных выборов в Украине важно для администрации Владимира Зеленского, поэтому будут выжимать из этого все, что возможно.

Об этом рассказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью Obozrevatel.

При этом он не уверен, состоится ли встреча советников лидеров нормандской четверки в ближайшее время.

"Нужно посмотреть, будет ли она вообще. Поскольку встречи советников нужны для подготовки переговоров лидеров. Мы прекрасно понимаем, что Путин, и вообще российское руководство, ожидает результатов выборов в Соединенных Штатах, и договариваться они собираются с коллективным Западом. И я очень надеюсь, что и с нами как с частью этого коллективного Запада, по меньшей мере, с точки зрения общей позиции", - объяснил Климкин.

По его словам, какие-то прорывы в ближайшее время возможны только тогда, когда они будут выгодны Путину, который ожидает этот контекст американских выборов, никак иначе.

Также Климкин подчеркнул, что встречи ради встреч – это процесс никому не нужен.

"Я слышал, что на сентябрь есть шансы вообще организовать встречу министров иностранных дел в нормандском формате. Об этом говорили не только в нашем, но и в немецком МИД. Очень надеюсь, что если такая встреча будет, то она будет с конкретной повесткой дня и с конкретными результатами. И, конечно, министры иностранных дел – это политический уровень, который заложит или, соответственно, не заложит основу. Поэтому я бы обращал внимание именно на такую встречу", - отметил он.

Резюмируя, Климкин добавил, что в администрации Путина понимают, что проведение встречи советников нормандской четверки накануне местных выборов в Украине важно для администрации Зеленского, поэтому будут выжимать из этого все, что возможно.

Читайте такжеКлимкин рассказал, чего боится ПутинРанее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в Нормандском формате с участием президента РФ Владимира Путина состоится до конца сентября 2020 года

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

У президента Зеленского отметили, что глава страны во время встречи министра иностранных дел Германии Хайко Маасом обратил внимание на прогресс, который приближает проведение очередной встречи Нормандской четверки на уровне руководителей государств.

"Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября", - заявил Зеленский.