УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Персонал уволят: в Украине анонсировали ликвидацию восьми колоний

Осужденные будут перемещены в другие учреждения исполнения наказаний.

9 июля 2020, 16:29
Кременчугская колония
В Украине закроют 8 колоний / фото: telegraf.in.ua

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказала о перспективах закрытия в Украине учреждений исполнения наказаний.

Об этом чиновница сообщила в опубликованном в Facebook министерства ролике, отвечая на вопросы пользователей из соцсетей.

По ее словам, недавно состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний.

На нем было принято решение об оптимизации следующих учреждений:

  • Ковальская воспитательная колония;
  • Черкасская исправительная колония №62;
  • Дергачовская исправительная колония № 109;
  • Желтоводская исправительная колония №26;
  • Игренский исправительный центр №133;
  • Черноморская исправительная колония №74;
  • Ширяевский исправительный центр №111;
  • Устиновский исправительный центр №37.

По словам Высоцкой, это позволит уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы.

"Осужденные из этих учреждений будут перемещены в другие учреждения исполнения наказаний, с лучшими условиями содержания, а персонал будет уволен. Им будет предложена работа в ближайших учреждениях или в межрегиональных управлениях Минюста", - добавила замминистра юстиции.

Читайте такжеМалюська похвастался открытием платных камер в СИЗО и озвучил расценки

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська рассказал о планах по продаже "законсервированных" тюрем.

По его словам, средства, которые поступят в спецфонд госбюджета, будут направлены на строительство, реконструкцию (реставрацию) и капитальные ремонты объектов Государственной уголовно-исполнительной службы.

Сейчас вы просматриваете новость «Персонал уволят: в Украине анонсировали ликвидацию восьми колоний». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:10
Ветер Любви 2020 - что было в 117 и 118 серии 09-07-2020
17:06
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 июля: потрясающий успех или сокрушительная неудача Видео
16:57
Отдых в августе 2020: украинцам пообещали новые авиарейсы Видео
16:57
Коронавирус захватывает мир: в ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с COVID-19
16:51
Киеву светят "горячие" дни – синоптик Видео
16:29
Персонал уволят: в Украине анонсировали ликвидацию восьми колоний
16:19
Киеву насулили идеальную погоду Видео
15:55
Смертельные пожары на Луганщине: опубликовано видео поджогов Видео
15:53
Зеленский опять опоздал мнение
15:49
У Порошенко сделали заявление о переговорах с Путиным
15:39
В водоемах Киева не стоит купаться: названа причина
15:36
Бессонница: причины, симптомы и лечение
15:34
Yuna 2020 - назвали имена победителей престижной премии Видео
15:19
Коронавирус мутирует: в НАН предупредили о новой опасности COVID-19 Видео
15:02
Астролог сказал, светит ли Януковичу пост на Донбассе
14:56
"Как там могли сделать запись?" В Кремле поражены переговорами Путина и Порошенко
14:39
Танці з зірками 2020 - Влад Яма стал новым судьей проекта Видео
14:36
На фильм Сенцова государство отстегнет десятки миллионов гривен
14:16
Михаил Ефремов не принес извинения родственникам Сергея Захарова
14:09
Рак прямой кишки: опасные симптомы и факторы риска
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять