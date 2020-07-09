Персонал уволят: в Украине анонсировали ликвидацию восьми колоний

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказала о перспективах закрытия в Украине учреждений исполнения наказаний.
Об этом чиновница сообщила в опубликованном в Facebook министерства ролике, отвечая на вопросы пользователей из соцсетей.
По ее словам, недавно состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний.
На нем было принято решение об оптимизации следующих учреждений:
- Ковальская воспитательная колония;
- Черкасская исправительная колония №62;
- Дергачовская исправительная колония № 109;
- Желтоводская исправительная колония №26;
- Игренский исправительный центр №133;
- Черноморская исправительная колония №74;
- Ширяевский исправительный центр №111;
- Устиновский исправительный центр №37.
По словам Высоцкой, это позволит уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы.
"Осужденные из этих учреждений будут перемещены в другие учреждения исполнения наказаний, с лучшими условиями содержания, а персонал будет уволен. Им будет предложена работа в ближайших учреждениях или в межрегиональных управлениях Минюста", - добавила замминистра юстиции.
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Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська рассказал о планах по продаже "законсервированных" тюрем.
По его словам, средства, которые поступят в спецфонд госбюджета, будут направлены на строительство, реконструкцию (реставрацию) и капитальные ремонты объектов Государственной уголовно-исполнительной службы.