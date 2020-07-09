Персонал уволят: в Украине анонсировали ликвидацию восьми колоний

В Украине закроют 8 колоний / фото: telegraf.in.ua

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказала о перспективах закрытия в Украине учреждений исполнения наказаний.

Об этом чиновница сообщила в опубликованном в Facebook министерства ролике, отвечая на вопросы пользователей из соцсетей.

По ее словам, недавно состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний.

На нем было принято решение об оптимизации следующих учреждений:

Ковальская воспитательная колония;

Черкасская исправительная колония №62;

Дергачовская исправительная колония № 109;

Желтоводская исправительная колония №26;

Игренский исправительный центр №133;

Черноморская исправительная колония №74;

Ширяевский исправительный центр №111;

Устиновский исправительный центр №37.

По словам Высоцкой, это позволит уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы.

"Осужденные из этих учреждений будут перемещены в другие учреждения исполнения наказаний, с лучшими условиями содержания, а персонал будет уволен. Им будет предложена работа в ближайших учреждениях или в межрегиональных управлениях Минюста", - добавила замминистра юстиции.

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Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська рассказал о планах по продаже "законсервированных" тюрем.

По его словам, средства, которые поступят в спецфонд госбюджета, будут направлены на строительство, реконструкцию (реставрацию) и капитальные ремонты объектов Государственной уголовно-исполнительной службы.