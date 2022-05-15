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Евровидение 2022: Украина опозорилась из-за оценок для Польши и попала в громкий скандал

15 мая 2022, 16:08

Ирина Федишин показала бланк, как она проголосовала за Польшу.

Евровидение 2022
Певец Охман / eurovision.tv

В Турине 14 мая отгремел песенный конкурс Евровидение-2022. Победу одержала группа Kalush Orchestra. Вот только без скандалом не обошлось. Национальное жюри из Польши поддержало Украину и отдало выступлению 12 баллов, а вот от членов жюри Украины польский исполнитель не получил ни одного балла.

Баллы от национального жюри Украины для Польши на Евровидении-2022 ошеломили украинцев из-за чего разгорелся скандал.

Одним из членов профессионального жюри Украины на Евровидении в этом году была певица из Львова Ирина Федишин. После оглашения баллов в адрес знаменитости посыпались обвинения.

Ирина Федишин показала бланк, где голосовала. Она лично поставила исполнителю от Польши 10 баллов.

"Ситуация с Польшей не приятна не только вам, но и мне. И если бы я была по сторону зрительского голосования, то тоже была бы такой взбешенной. Потому что, несмотря на то, что Евровидение все как бы аполитичный конкурс, трудно отстраниться, когда в твоей стране война и больше всех руку помощи тебе протягивает Польша. Когда я увидела такие результаты – это было шоком и для меня",- написала певица.

Федишин заявила, что ей жаль, что так вышло.

"Мы благодарны польскому правительству и народу за все, что они для нас делают: предоставляют убежища для женщин и детей, передают огромное количество гуманитарной помощи и всячески поддерживают Украину. Это неоценимо. Мне жаль, что так вышло. Не знаю, как голосовали другие, мои баллы для Польши – 10", – сказала Ирина.

Жена еще одного члена жюри продюсера Вадима Лисы – Ирина Лиса опубликовала сообщение на личной странице в фейсбуке.

Она отреагировала на обвинения в адрес продюсера. Заметила, что не может назвать кому и какие баллы он поставил, но заверила, что это "балы, за которые не стыдно".

"Никто из членов жюри от Украины не знал, какой итоговый балл пойдет каждой из стран. Никто из членов жюри не знал сколько баллов нам поставила каждая из стран. Никто из членов жюри не знал сколько кто кому поставил баллов, потому что каждый ставил баллы от себя в своем бланке. И не имеет права это обсуждать, потому что это фиксируется юридически и привлекается к ответственности. Даже я, не зная сколько кто кому поставил баллов, уверена, что Польше никто не выставлял самые низкие баллы. Но в подсчете общее количество баллов для других участников могло вызвать такой результат. И еще раз. Никто не собирался как-то обидеть Польшу!", – написала Ирина.

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Однако украинцев это не остановило и в Сети продолжается массовый скандал.

"Стыдно. Извините, братья!", "Стыдно за таких судей", "Это просто ужас! Такой стыд. Как можно было так поступить с Польшей?", "Честно, просто шок. Вот и благодарность за все, что для нас делали и делают наши соседи", "Это позор для жюри! Позор! Каждому из нас стыдно за ваше решение! Искренне извиняемся перед Польшей!", - пишут украинцы.

Реакция звездного бомонда

Украинские звезды также недовольны результатом нашей страны для Польши. Певица

"Я искренне благодарю польский народ за всю помощь и сердце, которым вы обняли нас. Мне жаль, что на таком "не политическом" конкурсе мы не смогли со стороны жюри показать вам оценками, насколько мы благодарны. Мы покажем поступками, обещаем. Слава Богу, что украинские зрители оценили выступление Польши 12 баллами и не испортили ситуацию до конца", - написала певица Светлана Тарабарова.

Лидер группы Друга Ріка Валерий Харчишин также не согласен с оценками от жюри. Он сожалеет, что недооценивал Евровидение и задолго до войны отказался стать членом или председателем жюри.

"Теперь стыдно. Извините, братья, поляки и литовцы. Вы не были худшими, в отличие от некоторых членов жюри. Но благодарный народ Украины поддерживает вас. Так будет всегда", – подчеркнул музыкант.

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Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

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Евровидение Польша Ирина Федишин Евровидение-2022
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