"Евровидение будет принимать украинский Мариуполь": Зеленский о победе Kalush Orchestra

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу украинской группы Kalush Orchestra в Евровидении-2022.

"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу!" В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!", - написал президент.

Зеленский поблагодарил за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса.

"Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом", - написал президент.

Отметим, Украина получила сумарно от телезрителей и членов жюри 631 балл.

Смотрите выступление Украины на Евровидении 2022

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